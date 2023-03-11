Журналисты «Медиазона» и «Русской службы Би-би-си» вместе с командой волонтеров установили имена 16 774 россиян, погибших в ходе полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

С 24 февраля, когда была опубликована предыдущая сводка потерь, до 10 марта в список погибших добавились 1638 имен. Это новый рекорд потерь за две недели за все время сбора информации о погибших, пишет «Медиазона». Самый значительный прирост погибших — среди наемников из ЧВК Вагнера.

Всего журналистам удалось установить имена 1849 человек, которые с начала войны попали в зону боевых действий из колоний и погибли. Кроме того подтверждена гибель более 1450 мобилизованных. Как подчеркивает «Медиазона», их, вероятно, значительно больше, так как установить, были ли погибший призван на военную службу в рамках мобилизации, можно только по некрологам, где такая информация сообщается не всегда.

Также журналисты установили, что за последние две недели в Украине погибли 11 российских офицеров в звании от подполковника и выше. Среди них — два начальника артиллерии 126-й бригады береговой обороны и прикомандированный к российской армии сотрудник Следственного комитета РФ.

Реальный уровень потерь российских войск значительно выше, подчеркнули составители списка погибших, поскольку в нем учитываются лишь те случаи, которые подтверждаются публично.

Минобороны РФ за время войны трижды сообщало о своих потерях, в последний раз — в сентябре 2022 года. Тогда российская сторона утверждала, что погибли 5937 российских военнослужащих. Генштаб ВСУ 11 марта заявлял о 158 тысячах «ликвидированных российских военных».

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