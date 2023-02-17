«Русская служба Би-би-си»: с начала февраля журналисты подтвердили гибель 1679 россиян в Украине. Это наибольший прирост потерь с момента вторжения
«Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» вместе с командой волонтеров подтвердили по открытым источникам имена 14 709 российских военных, погибших на войне в Украине. Об этом сообщается в материале «Би-би-си».
За первые две недели февраля журналистам удалось подтвердить имена 1679 погибших. Это самый большой прирост потерь российских военных с начала полномасштабного вторжения в Украину, подчеркивает «Би-би-си». Издание предполагает, что возросшие потери могут быть связаны с наступлением, которое Россия начала в Донбассе.
Как пишет «Би-би-си», подтвержденные потери России на фронте начали существенно расти еще в середине декабря. На протяжении всего 2022 года в российских открытых источниках еженедельно появлялась информация примерно о 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились.
Журналистам удалось подтвердить гибель 1121 мобилизованного россиянина за время войны. 40% из них погибли в период с 1 января.
В целом, мобилизованные вместе с добровольцами, заключившими контакты с российской армией или Росгвардией после начала войны, а также заключенными, завербованными ЧВК Вагнера и Минобороны РФ, составили большую часть погибших за последние три месяца.
Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 российских населенных пунктах на протяжении всего 2022 года. Следовательно, по наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять более 29 500 человек погибшими.
Минобороны РФ в последний раз сообщало о своих потерях в сентябре 2022 года. На тот момент, согласно официальным данным ведомства, погибли 5937 российских военнослужащих.
Как сообщила в начале февраля The New York Times, официальные лица США и других западных стран считают, что реальное число убитых и раненых российских военнослужащих в Украине приближается к 200 тысячам человек. Украинский Генштаб заявляет о более чем 140 тысячах «ликвидированных» российских военных.
В середине февраля глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководителей российских регионов не публиковать информацию о потерях России в войне с Украиной. «Русская служба Би-би-си» обратила внимание, что его заявление совпало с моментом, когда журналисты начали фиксировать резкий рост числа сообщений о погибших россиянах.