«Русская служба Би-би-си»: с начала февраля журналисты подтвердили гибель 1679 россиян в Украине. Это наибольший прирост потерь с момента вторжения

«Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» вместе с командой волонтеров подтвердили по имена 14 709 российских военных, погибших на войне в Украине. Об этом сообщается в материале «Би-би-си».

За первые две недели февраля журналистам удалось подтвердить имена 1679 погибших. Это самый большой прирост потерь российских военных с начала полномасштабного вторжения в Украину, подчеркивает «Би-би-си». Издание предполагает, что возросшие потери могут быть связаны с наступлением, которое Россия начала в Донбассе.

Как пишет «Би-би-си», подтвержденные потери России на фронте начали существенно расти еще в середине декабря. На протяжении всего 2022 года в российских открытых источниках еженедельно появлялась информация примерно о 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились.

Журналистам удалось подтвердить гибель 1121 мобилизованного россиянина за время войны. 40% из них погибли в период с 1 января.

В целом, мобилизованные вместе с добровольцами, заключившими контакты с российской армией или Росгвардией после начала войны, а также заключенными, завербованными ЧВК Вагнера и Минобороны РФ, составили большую часть погибших за последние три месяца.

Минобороны РФ в последний раз сообщало о своих потерях в сентябре 2022 года. На тот момент, согласно официальным данным ведомства, погибли 5937 российских военнослужащих.

Как сообщила в начале февраля The New York Times, официальные лица США и других западных стран считают, что реальное число убитых и раненых российских военнослужащих в Украине приближается к 200 тысячам человек. Украинский Генштаб заявляет о более чем 140 тысячах «ликвидированных» российских военных.

В середине февраля глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководителей российских регионов не публиковать информацию о потерях России в войне с Украиной. «Русская служба Би-би-си» обратила внимание, что его заявление совпало с моментом, когда журналисты начали фиксировать резкий рост числа сообщений о погибших россиянах.

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