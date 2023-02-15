«У меня вопрос: для чего?» Кадыров призвал руководителей регионов не «трубить» о потерях в Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководителей российских регионов за то, что они публикуют информацию о потерях России в войне с Украиной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров заявил, что при исполнении боевых задач «неизбежны потери», но отметил, что не понимает, «когда руководители регионов трубят о количестве погибших» на войне.

«У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях», — говорится в посте Кадырова.

По его мнению, военные «сами выбирают этот героический путь» и делают это «осознанно». Он призвал «не манипулировать на теме наших героев» и не писать, что «в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом — столько».

Чеченцы тоже теряют своих истинных сынов, но мы вместо того, чтобы повсеместно говорить об этом, помогаем семьям всем необходимым, включая выплаты по 1 миллиону рублей в случае гибели бойца и 500 тысяч — за ранение. Выплачиваем еще до оказания материальной помощи от Минобороны. Это самое правильное и верное, что можно сделать в создавшейся ситуации.

«Русская служба Би-би-си» обращает внимание, что заявление Кадырова совпало с моментом, когда журналисты начали фиксировать резкий рост числа сообщений о погибших российских военных — как в соцсетях, так и в официальных заявлениях. В декабре и январе, по подсчетам «Би-би-си», погибали до 500-600 российских военных в неделю. За неделю в середине февраля издание подтвердило гибель 1063 российских военных.

«Би-би-си» также отмечает, что публично о потерях сообщают лишь несколько глав российских регионов. В основном о погибших пишут главы городов, сельских поселений, а также школы, профучилища и деревенские дома культуры на своих страницах в соцсетях.

По данным на 12 февраля, которые собирают «Би-би-си» и «Медиазона» по открытым источникам, в Украине погибли 14 093 российских военнослужащих. Среди погибших — 1082 мобилизованных россиянина, 40% из которых погибли в период с 1 января 2023 года.

Минобороны России в последний раз сообщало о потерях в сентябре 2022 года. Ведомство утверждало, что погибли 5937 российских военнослужащих. Официальные лица США и других стран считают, что число убитых и раненых российских военных в Украине приближается к 200 тысячам человек.

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