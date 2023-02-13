«Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили гибель больше тысячи мобилизованных россиян в Украине. 40% из них погибли в первые недели 2023 года

«Русская служба Би-би-си», «Медиазона» и волонтеры по открытым источникам подтвердили гибель 14 093 российских военнослужащих в Украине. Это данные на 12 февраля.

Среди погибших — 1082 мобилизованных россиянина. 40% из них погибли в период с 1 января 2023 года. В том числе «Би-би-си» установило имена 109 российских военных, погибших в результате обстрела Макеевки в новогоднюю ночь. Из них по меньшей мере 107 человек были мобилизованными. Минобороны РФ признало гибель 89 человек в Макеевке.

Еще 49 мобилизованных умерли на территории России — в пунктах сбора или в воинских частях. Чаще всего причиной смерти становились проблемы со здоровьем или запоздалая медицинская помощь. В восьми случаях причиной смерти стал суицид. По меньшей мере шесть военных умерли вследствие несчастных случаев на учениях или при авариях на дорогах.

«Би-би-си» пишет, что российская армия оказалась не готова принять, разместить и обучить призванных в рамках мобилизации. По датам первых некрологов мобилизованных, появившихся в октябре, журналисты сделали вывод, что первые отряды призванных по мобилизации готовили к войне всего 3-7 дней.

Отряды мобилизованных, прибывшие на фронт в ноябре или декабре были уже более сплоченными и как правило лучше экипированы. Но с ними возникла другая проблема: нередко подразделения тренировали по одним специальностям, например как артиллеристов, а на фронте перебрасывали в пехоту. В итоге мобилизованные все равно оказывались на передовой неподготовленными.

Как отмечают журналисты, наибольшие потери мобилизованные продолжают нести из-за артиллерийских обстрелов позиций российских военных. В связи с этим личный состав делят на небольшие группы и распределяют по нескольким локациям. Однако это приводит к сложностям с обеспечением мобилизованных едой, условиями для поддержания личной гигиены и дисциплины.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Минобороны РФ в последний раз сообщало о своих потерях в сентябре 2022 года. На тот момент, согласно официальным данным ведомства, погибли 5937 российских военнослужащих.

В западных странах считают, отмечала The New York Times в начале февраля, что число убитых и раненых российских военнослужащих в Украине приближается к 200 тысячам человек.

В Генштабе Вооруженных сил Украины 13 февраля заявили, что за время вторжения погибли более 138 тысяч российских солдат. Военная разведка Великобритании, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, днем ранее писала, что в последние две недели российская армия понесла тяжелые потери, практически сопоставимые с первыми днями войны.

Как долго будет продолжаться война

По мнению аналитиков, Путин уверен, что рано или поздно сможет победить Украину — и потому готовится воевать еще несколько лет Но готов ли Запад к такой долгой войне? И чем она закончится для России?

Как долго будет продолжаться война

По мнению аналитиков, Путин уверен, что рано или поздно сможет победить Украину — и потому готовится воевать еще несколько лет Но готов ли Запад к такой долгой войне? И чем она закончится для России?