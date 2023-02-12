Минобороны Великобритании: за последние две недели Россия понесла, вероятно, наибольшие потери с первых дней вторжения в Украину

За последние две недели российская армия понесла тяжелые потери, сопоставимые с первыми днями полномасштабной войны, говорится в ежедневной сводке министерства обороны Великобритании.

По данным ведомства, причиной таких высоких потерь является целый ряд факторов, включая нехватку обученного персонала, координации и ресурсов на фронте.

В то же время Минобороны Великобритании обращает внимание, что выводы ведомства основаны на данных Генштаба ВСУ, которые британские эксперты не могут независимо проверить. Тем не менее в Минобороны считают, что тенденции, которые иллюстрируют эти данные, скорее всего, верны.

Так, по данным Генштаба ВСУ, на которые ссылаются авторы обзора, в среднем на протяжении последней недели Россия теряла по 824 человека в день. Это более чем в четыре раза превышает данные о российских потерях в июне-июле 2022 года (около 170 человек в день). В начале вторжения в Украину, в феврале 2022 года, Россия в среднем теряла по 1140 человек в день, следует из графика ведомства.

Минобороны Великобритании также отмечает большие потери с украинской стороны, однако конкретные цифры в сводке не приводятся.

Информацию о высоких потерях российской армии также подтверждает «Русская служба Би-би-си», которая совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров собирает данные о погибших в Украине российских солдатах. Так, по информации издания, если раньше список погибших еженедельно пополнялся на 250-300 имен, то с конца января — в среднем по 700 человек в неделю.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители конфликтующих сторон или их союзников, невозможно.

Ни Россия, ни Украина о своих потерях, как правило, не сообщают. Российское ведомство в последний раз отчиталось о потерях в сентябре 2022 года. Тогда сообщалось о почти шести тысячах погибших. В свою очередь в офисе президента Владимира Зеленского в декабре заявили о 10-13 тысяч погибших украинских военнослужащих.

Тем не менее на Западе считают, что потери сторон исчисляются десятками тысяч. Так, в феврале газета The New York Times со ссылкой представителей США и других европейских стран писала, что число убитых и раненых российских военнослужащих приблизилось к 200 тысячам. До этого командующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что Россия потеряла убитыми и ранеными почти 180 тысяч человек. Про потери Украины норвежский военный сказал, что они составили более 100 тысяч человек. Также отметил, что в ходе российского вторжения погибли около 30 тысяч украинских мирных жителей.

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