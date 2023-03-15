На сайте Брянской облдумы сообщили, что депутаты предложили включить расходы на ПВО в коммунальные платежи для населения. Пресс-служба думы заявила о хакерской атаке

Депутаты Брянской областной думы предложили включить часть расходов на работу средств противовоздушной обороны в коммунальные платежи для жителей региона. На сообщение об этом на сайте областной думы обратил внимание телеграм-канал «ЧТД».

Совещание, где обсуждали такое предложение, прошло 9 марта. Отчет с заседания комитета думы по жилищно-коммунальному хозяйству опубликовали на следующий день. В нем, в частности, говорилось:

В ходе утверждения плана работы постоянного комитета Брянской областной думы по жилищно-коммунальному хозяйству <…> на апрель 2023 года, была рассмотрена главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и предложено проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак.

Позже заметка на сайте думы была отредактирована, но копия оригинального текста осталась в веб-архиве. Затем страница с отчетом заседания комитета перестала открываться, при переходе по ссылке всплывает сообщение о том, что аккаунт был заблокирован администратором сервера.

В пресс-службе Брянской областной думы сообщили, что сайт думы недоступен, поскольку подвергся «массированной хакерской атаке». Там также назвали фейком информацию о том, что на заседании комитета по ЖКХ обсуждалось предложение включить расходы за работу ПВО в коммунальные платежи.

«Сегодня, 15 марта, в ряде телеграмм-каналов появилась информация о том, что, якобы, на заседании одного из комитетов Брянской областной думы была поддержана инициатива по „имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак“. Данная информация является фейком», — говорится в сообщении.

Обновление. Глава аппарата Брянской облдумы Евгений Бобовский заявил РБК, что сообщение на сайте думы о предложении включить расходы на ПВО в коммунальные платежи появилось в результате хакерской атаки. «Произошел взлом сайта, массированная хакерская атака. Опровержение написано. Данная инициатива [Андрея Картаполова] не вносилась никаким комитетом. Не было таких решений. Это чистый фейк и хакерская атака», — заявил Бобовский.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины и атаках украинских беспилотников. Кроме того, ФСБ периодически заявляет об убийствах «украинских диверсантов» на границе региона.

2 марта власти РФ заявили, что в приграничные села Любечане и Сушаны в Брянской области проникла «украинская диверсионная группа». По официальной версии, в результате действий «диверсантов» погибли два человека, еще трое, включая ребенка, получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «терактом». Ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус» (РДК), который утверждает, что воюет на стороне Украины. Власти Украины заявили о своей непричастности к этой акции.

В Брянской области действует режим «среднего уровня реагирования» и «желтый» уровень террористической опасности, предполагающий усиление работы спецслужб.

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