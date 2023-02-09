Губернатор Брянской области заявил, что регион атаковали украинские дроны. Их сбили системы ПВО

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские силы атаковали территорию региона при помощи беспилотников в ночь на 9 февраля. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Губернатор утверждает, что системы противовоздушной обороны сбили все девять дронов, которые атаковали территорию Стародубского муниципального округа. Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Утром 9 февраля, добавил Богомаз, российские системы ПВО сбили еще один беспилотник над Брянским районом. В этом случае, по словам губернатора, также никто не пострадал.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.