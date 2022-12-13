СМИ сообщили о взрывах в Брянской области

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В ночь на 13 декабря в Брянской области произошли взрывы в городе Клинцы и поселке Климово, сообщают СМИ со ссылкой на местных жителей.

Телеграм-канал «Новости Брянска» пишет об «обстреле со стороны ВСУ и сильной взрывной волне». «Жители Клинцов рассказали, что взрывы были такой силы, что разбудили весь город», — говорится в паблике.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», Клинцы расположены примерно в 60 километрах от границы с Черниговской областью Украины. Согласно данным из открытых источников, в городе дислоцирован мотострелковый полк.

В поселке Климово перед взрывами произошел пожар, пишет канал «Новости Брянска».

Климово расположено примерно в 30 километрах от украинской границы. Там также расположена воинская часть и военный аэродром.

Официальные власти Брянской области пока никак не комментировали информацию о взрывах. В местных пабликах администраторы удаляли свидетельства очевидцев о произошедшем.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.