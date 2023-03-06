ФСБ заявила, что предотвратила покушение на бизнесмена Константина Малофеева. Его автомобиль якобы собирался подорвать глава «Русского добровольческого корпуса»

ФСБ утверждает, что предотвратила покушение на основателя канала «Царьград» Константина Малофеева. Автомобиль российского бизнесмена собирался подорвать основатель «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин под контролем СБУ, заявили в центре общественных связей ФСБ.

В российском ведомстве обвинили в организации покушения на Малофеева украинские спецслужбы и Капустина, который, как считает ФСБ, проживает на территории Украины и действует «под контролем СБУ».

«Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева», — говорится в сообщении ведомства. В ФСБ отметили, что аналогичная схема «диверсионно-террористического акта» применялась при подготовке — дочери ультраконсервативного философа Александра Дугина.

По факту покушения возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (статья 205.4 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 222.1 УК РФ), заявили в российской спецслужбе.

ФСБ также сообщила, что Капустин был организатором и участником нападения «Русского добровольческого корпуса» на села в Брянской области 2 марта. При этом ведомство обвинило участников формирования в том, что в ходе «нападения» они убили двух мирных жителей и ранили еще троих, в том числе ребенка, а также «занимались мародерством».

Кроме того, ФСБ приписала Капустину организацию «диверсионно-террористического акта» на нефтегазовом объекте в Волгоградской области в августе 2022 года. Как утверждают в ведомстве, связанные с Капустинаым «сторонники организованных им праворадикальных организации „Вайт Рекс“, „Реструкт“, „Тор Штайнер“ и „Карпатская сечь“ граждане РФ Кейнер и Ушков» оказали вооруженное сопротивление и были убиты.

Ведомство опубликовало видео, в котором якобы запечатлен момент закладки взрывного устройства под автомобиль Малофеева, а также кадры разминирования. При этом во время установки бомбы машина находится на улице, а разминирование происходит в гараже.

В ролике также есть кадры других «терактов», якобы организованных «Русским добровольческим корпусом». В том числе, как утверждается, кадры нападения на Брянскую область и попытки подрыва объекта нефтегазового комплекса под Волгоградом.

Константин Малофеев, комментируя сообщение ФСБ, заявил, что с ним все в порядке и никто не пострадал. «Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы. <…> Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», — добавил он.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Российские власти 2 марта заявили, что в приграничные села Любечане и Сушаны в Брянской области проникла «украинская диверсионная группа». В результате действий «диверсантов», утверждали местные власти, погибли два человека, еще трое, включая ребенка, получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Ответственность за атаку на себя взял «Русский добровольческий корпус», который воюет на стороне Украины. Командир РДК Денис Капустин заявил, что операция в Брянской области была согласована с украинскими властями, «иначе она просто не могла бы пройти». Он подтвердил информацию российских властей о перестрелке в одном из сел. Однако, по словам Капустина, ему ничего не известно о жертвах среди мирного населения.

В Украине причастность Киева к произошедшему отрицали. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк предположил, что это действия «российских партизан», которые «начинают демонтировать режим Путина».

О «Русском добровольческом корпусе»

«Русский добровольческий корпус» — это подразделение ВСУ? Российские партизаны? Или агенты ФСБ? Что известно, а что нет о «диверсии» в пограничных селах Брянской области

О «Русском добровольческом корпусе»

«Русский добровольческий корпус» — это подразделение ВСУ? Российские партизаны? Или агенты ФСБ? Что известно, а что нет о «диверсии» в пограничных селах Брянской области