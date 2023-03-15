CNN: США дистанционно стерли чувствительные данные с беспилотника, разбившегося в Черном море

Власти США дистанционно стерли конфиденциальное программное обеспечение с беспилотника MQ-9 Reaper, который разбился в Черном море 14 марта. Об этом CNN сообщили два источника среди американских чиновников.

По словам собеседников телеканала, чувствительные данные были стерты после того, как дрон столкнулся с российским истребителем Су-27, но до того, как упал в Черное море. О каких данных идет речь, не уточняется.

Причиной падения американского беспилотника, сказали источники CNN, стало то, что два российских истребителя сбросили топливо прямо перед дроном, а потом один из них столкнулся с ним, повредив винт.

В Кремле, комментируя обвинения США в необоснованном сбросе топлива на беспилотник и загрязнении Черного моря, посоветовали американской стороне «не летать там, где не надо».

«Почему неэкологично это? Может быть, там не надо было летать кому не положено, тогда все было бы экологично», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по «Интерфаксу»).

США считают, что столкновение российского самолета с американским беспилотником, вероятно, произошло непреднамеренно, сказал представитель Госдепа США Нед Прайс. «Вероятно, это был результат глубокой некомпетентности одного или обоих российских пилотов», — добавил он.

По версии США, беспилотник MQ-9 Reaper разбился после столкновения с российским истребителем Су-27 в нейтральных водах над Черным морем утром 14 марта. В Минобороны России подтвердили факт крушения беспилотника, но ничего не сказали о столкновении.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби говорил, что Вашингтон не хочет, чтобы беспилотник MQ-9 Reaper заполучил кто-либо, кроме американцев. По его словам, власти США «приняли меры» по защите дрона. В свою очередь секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия попытается поднять обломки со дна Черного моря.