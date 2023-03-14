Война Триста восемьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 марта читайте здесь.
По данным Washington Post, некоторые чиновники в Киеве начали сомневаться, что ВСУ смогут провести весеннее контрнаступление
З год войны качество вооруженных сил Украины ухудшилось из-за понесенных потерь, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на украинских солдат и чиновников в Киеве, которые говорили на условиях анонимности.
Некоторые украинские чиновники, по данным издания, усомнились, что ВСУ из-за потерь смогут провести долгожданное весеннее контрнаступление.
По оценке официальных лиц США и ЕС, которые приводит WP, с начала полномасштабного российского вторжения погибли или получили ранения до 120 тысяч украинских военных (официально Киев потери не раскрывает). Согласно той же оценке, потери ВС РФ — около 200 тысяч человек убитыми и ранеными, отмечает издание.
«Самое ценное на войне — это боевой опыт. Солдат, который пережил шесть месяцев боев, и солдат, который пришел с полигона, — это два разных солдата. Это небо и земля. И есть только несколько солдат с боевым опытом. К сожалению, все они уже погибли или ранены», — сказал командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным Купол.
Неназванный американский чиновник считает, что ситуация на поле боя в Украине может не отражать общую картину, так как Киев намеренно удерживает от боев войска, которые готовят к наступлению.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что состояние украинских сил не снижает его оптимизм по поводу предстоящего контрнаступления. «Я не думаю, что мы исчерпали свой потенциал. Я думаю, в любой войне наступает момент, когда нужно подготовить новые кадры, что и происходит сейчас», — сказал Ермак.
Владимир Зеленский заявил, что на востоке Украины «очень жестко» и «очень болезненно»
Об этом президент Украины сказал в видеообращении, опубликованном вечером 13 марта.
«Как и всегда, сегодня был на связи с нашими командующими, с разведкой, — заявил Владимир Зеленский. — Очень жестко на востоке — очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага — и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка — и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где идет борьба за наше будущее, всех украинцев».
Президент Украины поблагодарил украинских военных, защищающих позиции, а такде отметил бойцов 92-й отдельной механизированной бригады «за успешные действия в районе Бахмута».
Против жителя Рязанской области Василия Большакова возбудили уголовное дело по статье о повторной «дискредитации» ВС РФ из-за анекдота про отступление российской армии из Херсона. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на его адвоката Андрея Курятникова.
Большаков написал в соцсети:
Давненько не читал действительно смешных анекдотов:
— Сергей, а почему мы отступаем от Херсона?
— Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов…
Богородичное
Село в Славянском районе Донецкой области находится в семи километрах от Святогорска, на правом берегу реки Северский Донец. До полномасштабного вторжения России здесь жили около 800 человек. Весной 2022 года в селе шли ожесточенные бои, летом российская армия оккупировала Богородичное. В сентябре украинские военные освободили село. В Богородичном не осталось ни одного уцелевшего здания. Почти все жители уехали оттуда еще до оккупации, но несколько человек остались в своих домах.
На востоке Украины объявлена воздушная тревога.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Несмотря на значительные потери, российские силы продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения ВСУ отбили более 100 атак россиян.
- За минувшие сутки ВС РФ нанесли пять ракетных ударов, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Также войска России нанесли 35 авиационных ударов и совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- На Купянском и Лиманском направлениях российские войска безуспешно наступали в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Берестовое.
- На Бахмутском направлении российские силы продолжают штурм Бахмута. Украинские военные отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Григорьевка и Ивановское.
- На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях российские силы безуспешно наступали в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар.
- На Запорожском и Херсонском направлениях российские силы обороняются. За сутки под российский обстрел попали более 50 населенных пунктов.
- За сутки авиация Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и четыре средства радиоэлектронной борьбы.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Депутаты Верховной Рады предложили официально называть политический режим в России «рашизмом»
В Верховной Раде зарегистрирован проект заявления «Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических».
Среди авторов проекта значатся парламентарии от правящей партии «Слуга народа», поэтому у документа большие шансы быть принятым.
Здравствуйте. Мы начинаем трансляцию, в котором будем рассказывать о главных событиях 384-го дня российского вторжения в Украину.