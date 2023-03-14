Война Триста восемьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

По данным Washington Post, некоторые чиновники в Киеве начали сомневаться, что ВСУ смогут провести весеннее контрнаступление

З год войны качество вооруженных сил Украины ухудшилось из-за понесенных потерь, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на украинских солдат и чиновников в Киеве, которые говорили на условиях анонимности.

Некоторые украинские чиновники, по данным издания, усомнились, что ВСУ из-за потерь смогут провести долгожданное весеннее контрнаступление.

По оценке официальных лиц США и ЕС, которые приводит WP, с начала полномасштабного российского вторжения погибли или получили ранения до 120 тысяч украинских военных (официально Киев потери не раскрывает). Согласно той же оценке, потери ВС РФ — около 200 тысяч человек убитыми и ранеными, отмечает издание.

«Самое ценное на войне — это боевой опыт. Солдат, который пережил шесть месяцев боев, и солдат, который пришел с полигона, — это два разных солдата. Это небо и земля. И есть только несколько солдат с боевым опытом. К сожалению, все они уже погибли или ранены», — сказал командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным Купол.

Неназванный американский чиновник считает, что ситуация на поле боя в Украине может не отражать общую картину, так как Киев намеренно удерживает от боев войска, которые готовят к наступлению.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что состояние украинских сил не снижает его оптимизм по поводу предстоящего контрнаступления. «Я не думаю, что мы исчерпали свой потенциал. Я думаю, в любой войне наступает момент, когда нужно подготовить новые кадры, что и происходит сейчас», — сказал Ермак.