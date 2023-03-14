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Война Триста восемьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 марта читайте здесь.

По данным Washington Post, некоторые чиновники в Киеве начали сомневаться, что ВСУ смогут провести весеннее контрнаступление

З год войны качество вооруженных сил Украины ухудшилось из-за понесенных потерь, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на украинских солдат и чиновников в Киеве, которые говорили на условиях анонимности.

Некоторые украинские чиновники, по данным издания, усомнились, что ВСУ из-за потерь смогут провести долгожданное весеннее контрнаступление.

По оценке официальных лиц США и ЕС, которые приводит WP, с начала полномасштабного российского вторжения погибли или получили ранения до 120 тысяч украинских военных (официально Киев потери не раскрывает). Согласно той же оценке, потери ВС РФ — около 200 тысяч человек убитыми и ранеными, отмечает издание.

«Самое ценное на войне — это боевой опыт. Солдат, который пережил шесть месяцев боев, и солдат, который пришел с полигона, — это два разных солдата. Это небо и земля. И есть только несколько солдат с боевым опытом. К сожалению, все они уже погибли или ранены», — сказал командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным Купол.

Неназванный американский чиновник считает, что ситуация на поле боя в Украине может не отражать общую картину, так как Киев намеренно удерживает от боев войска, которые готовят к наступлению.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что состояние украинских сил не снижает его оптимизм по поводу предстоящего контрнаступления. «Я не думаю, что мы исчерпали свой потенциал. Я думаю, в любой войне наступает момент, когда нужно подготовить новые кадры, что и происходит сейчас», — сказал Ермак.

Владимир Зеленский заявил, что на востоке Украины «очень жестко» и «очень болезненно»

Об этом президент Украины сказал в видеообращении, опубликованном вечером 13 марта.

«Как и всегда, сегодня был на связи с нашими командующими, с разведкой, — заявил Владимир Зеленский. — Очень жестко на востоке — очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага — и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка — и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где идет борьба за наше будущее, всех украинцев».

Президент Украины поблагодарил украинских военных, защищающих позиции, а такде отметил бойцов 92-й отдельной механизированной бригады «за успешные действия в районе Бахмута».

Обращение Владимира Зеленского по итогам 383-го дня войны
Зе!Президент

Против жителя Рязанской области Василия Большакова возбудили уголовное дело по статье о повторной «дискредитации» ВС РФ из-за анекдота про отступление российской армии из Херсона. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на его адвоката Андрея Курятникова.

Большаков написал в соцсети:

Давненько не читал действительно смешных анекдотов:

— Сергей, а почему мы отступаем от Херсона?

— Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов…

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В конце 2022 года российские власти объявили, что проведут масштабную военную реформу. Один из ее пунктов касается повышения призывного возраста. Соответствующий законопроект накануне внесли в Госдуму. Верхнюю границу повысят с 27 до 30 лет уже весной 2024 года, но коснется повышение не всех.

Разбор «Медузы»

Законопроект о повышении призывного возраста внесен в Думу. Кому это грозит в первую очередь?

6 карточек

Богородичное

Село в Славянском районе Донецкой области находится в семи километрах от Святогорска, на правом берегу реки Северский Донец. До полномасштабного вторжения России здесь жили около 800 человек. Весной 2022 года в селе шли ожесточенные бои, летом российская армия оккупировала Богородичное. В сентябре украинские военные освободили село. В Богородичном не осталось ни одного уцелевшего здания. Почти все жители уехали оттуда еще до оккупации, но несколько человек остались в своих домах.

12 марта 2023 года
Dmitri Kotjuh / Postimees / Scanpix / LETA

На востоке Украины объявлена воздушная тревога.

Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

  • Несмотря на значительные потери, российские силы продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения ВСУ отбили более 100 атак россиян.
  • За минувшие сутки ВС РФ нанесли пять ракетных ударов, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Также войска России нанесли 35 авиационных ударов и совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
  • На Купянском и Лиманском направлениях российские войска безуспешно наступали в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Берестовое.
  • На Бахмутском направлении российские силы продолжают штурм Бахмута. Украинские военные отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Григорьевка и Ивановское.
  • На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях российские силы безуспешно наступали в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях российские силы обороняются. За сутки под российский обстрел попали более 50 населенных пунктов.
  • За сутки авиация Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и четыре средства радиоэлектронной борьбы.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Депутаты Верховной Рады предложили официально называть политический режим в России «рашизмом»

В Верховной Раде зарегистрирован проект заявления «Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических».

Среди авторов проекта значатся парламентарии от правящей партии «Слуга народа», поэтому у документа большие шансы быть принятым.

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Здравствуйте. Мы начинаем трансляцию, в котором будем рассказывать о главных событиях 384-го дня российского вторжения в Украину.