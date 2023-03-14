Президент РФ Владимир Путин заявил, что сложности, с которыми столкнулась российская экономика в 2022 году из-за санкций, «пошли ей только на пользу».

«Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год. Знаете, важнейший результат 2022 года в чем заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», — выразил мнение президент.

Путин также признал опасность того, что в среднесрочной перспективе санкции «создадут нам проблемы», но выразил мнение, что «и здесь все будет нормально», так как власти РФ оперативно внедряют инструменты поддержки инновационных отраслей.

Путин отдельно отметил успехи РФ в сельском хозяйстве. По его словам, размер урожая на территории страны в 2022 году стал рекордным — не только в новейшей российской истории, но и с учетом времен РСФСР.

После начала войны страны Запада ввели несколько пакетов всеобъемлющих экономических санкций против России. По замыслу их авторов, они должны были привести к падению доходов РФ и затруднить финансирование военных действий. При этом спустя год на Западе признавали, что санкции не привели к разрушительному эффекту для экономики РФ, на который рассчитывалось, хотя и замедлили ее.

Независимые эксперты предупреждают, что ограничения, даже если они не оказывают существенного влияния на экономику России сейчас, вызовут ее значительное замедление и технологическое отставание, которые на десятилетия могут привести к падению уровня жизни в стране относительно других государств.

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