Министерство финансов России предложило выпустить «патриотические» гособлигации. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением инициативы. Эту информацию также подтвердил РБК федеральный чиновник.

Размещение таких облигаций должно дать правительству новую возможность для пополнения бюджета, отмечает «Интерфакс». Выпускать «патриотические» облигации будут от лица правительства, а распространять — через банки, финансовые платформы и другие финансовые институты, пояснил источник агентства. Предложение о выпуске подобных облигаций, по данным собеседника «Интерфакса», Минфин направил в правительство в конце февраля 2023 года.

По словам источника РБК, это будут проектные облигации, связанные с финансированием проектов, важных для страны. «Как было после войны — займы на восстановление народного хозяйства», — приводит его слова РБК.

Он добавил, что о ставках и объемах выпуска пока говорить рано, инициатива будет рассматриваться на совете по финансовому рынку, который запланирован на конец марта.

В Минфине пока не комментировал информацию о «патриотических» облигациях.

Минфин, напоминает РБК, сейчас берет в долг через выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) с различными сроками погашения. Их основные покупатели — банки, но физические лица также могут приобрести эти ценные бумаги на бирже. Привлеченные за счет подобных гособлигаций деньги государство может тратить по своему усмотрению. Есть также вид ОФЗ для населения, последний раз они выпускались в феврале 2022 года. В декабре Минфин утверждал, что не собирается возвращаться к их выпуску.

Практика выпуска государственных ценных бумаг использовалась в СССР. В начале 1920-х годов их выпуск для населения стал фактически главным способом сокращения дефицита денежных средства, так как рынок внешних заимствований для страны был закрыт. С 1927 года займы были добровольными, но затем стали принудительно распространяться среди трудовых коллективов — рабочие госпредприятий тратили 6,5%-7,6% своей годовой зарплаты на покупку облигаций. В 1930-е годы выпускались займы «укрепления обороны СССР», индустриализации, займы второй и третьей пятилеток. Во время Великой Отечественной войны были выпущены четыре государственных военных займа, обеспечивших около 10% всех доходов госбюджета. После войны выпускались займы «восстановления и развития народного хозяйства». К 1956 году госдолг по облигациям превысил 250 миллиардов рублей.

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