Над Черным морем российский самолет Су-27 столкнулся с американским беспилотником

Российский самолет Су-27 столкнулся над Черным морем с американским разведывательным беспилотником MQ-9. Об этом сообщает командование американскими силами в Европе.

Инцидент произошел утром 14 марта в международных водах. Американское командование охарактеризовало его как «небезопасный и непрофессиональный перехват», в котором участвовали два российских самолета.

По версии американской стороны, один из Су-27, выполняя маневры, задел винт MQ-9. Из-за этого беспилотник потерял управление, и командование было вынуждено его затопить.

Минобороны РФ инцидент не комментировало.

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