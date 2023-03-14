Сейм Литвы признал ЧВК Вагнера террористической организацией

Сейм (парламент) Литвы принял резолюцию о признании террористической организацией, сообщает агентство BNS. Документ поддержали 117 членов литовского парламента, выступавших против или воздержавшихся не было.

В резолюции говорится, что участники и наемники ЧВК Вагнера представляют угрозу государственной и общественной безопасности. С начала российского вторжения в Украину вагнеровцы совершают «систематические, тяжкие преступления агрессии — убийства и пытки мирных жителей Украины, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов — что приравнивается к терроризму», следует из текста документа.

Основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина авторы документа называют бизнесменом, «близким к президенту РФ Владимиру Путину», а также отмечают, что он находится под западными санкциями. Сама частная военная компания — «теневой инструмент российских властей», говорится в резолюции.

Наемники ЧВК Вагнера, как утверждается в документе, помогли России оккупировать и аннексировать Крым в 2014 году, принимали участие в боевых действиях на востоке Украину в 2015-м, а также причастны к преступлениям в ЦАР, Судане и Мали.

Резолюция также содержит призыв к другим странам последовать примеру Литвы. Как отмечает «Радио Свобода», Литва стала первой страной Евросоюза, признавшей ЧВК Вагнера террористической организацией.

Бойцы ЧВК Вагнера принимают активное участие в боевых действиях в Украине, формально не подчиняясь Минобороны РФ. Группировка также действует в разных странах Африки. Из всех мест, где присутствуют бойцы ЧВК, поступают сообщения о многочисленных преступлениях, совершаемых вагнеровцами.

В конце января Министерство финансов США объявило ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией, а также ввело дополнительные санкции против формирования и компаний, связанных с ЧВК. Как сообщала газета The Telegraph, власти Великобритании прорабатывает планы по признанию ЧВК Вагнера террористической организацией.