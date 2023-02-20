«Новая газета» / Youtube

Сразу после публикации в 2017 году видеозаписи, на которой бойцы ЧВК Вагнера убивают безоружного жителя Сирии, служба безопасности частной военной компании провела внутреннее расследование и установила личности убийц — при этом расследование проводилось не с целью их наказания, а с целью выяснить, кто виноват в утечке записи. Об этом пишет центр «Досье» в совместном расследовании с Die Welt, Insider, Paris Match и Arte.

Летом 2017 года в интернете появилось видео, на котором четыре человека жестоко избивают пятого кувалдой. Предполагалось, что это могли быть бойцы ЧВК Вагнера в Сирии. Подтвердить это было невозможно — снятые на видео люди были в масках. В ноябре 2019 года в сети появились три ролика, являющихся продолжением оригинального. На них человеку отрезают голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги, обливают бензином и сжигают. В один из кадров попало лицо одного из убийц. «Новая газета» выяснила его личность. Впоследствии имена еще нескольких людей с записи назвала «Фонтанка». Российские власти на предполагаемое участие граждан РФ в преступлении никак не отреагировали.

Расследование опирается на внутренние документы холдинга «Конкорд» — головной компании основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, которые были получены от анонимной группы хакеров. «Досье» отмечает, что журналисты считают документы подлинными, так как «сфальсифицировать такое количество взаимосвязанных, не противоречащих друг другу материалов нереально», а также потому что часть данных подтверждалась сведениями из других источников.

Видеозапись убийства появилась в сети 20 июня 2017 года, и уже на следующий день служба безопасности ЧВК Вагнера начала масштабную проверку утечки, пишет «Досье». Исходя из предполагаемого места убийства была определена принадлежность бойцов к действовавшему в этом районе четвертому штурмовому отряду, а затем опознаны и сами участники записи — сначала по позывным, а затем и по именам.

Как пишет «Досье», документы показывают, что пытки и убийство «проходили как минимум с ведома, а скорее всего, по указанию командования штурмового отряда», а видео снимали для отчета перед командованием. Съемку должен был вести ответственный за это боец, но вместе с ним запись вели еще несколько человек.

Ответственным, как следует из документов, был наемник по имени Станислав Дычко с позывным «Скарабей». Он снимал видео по распоряжению командира взвода, а запись потом была передана вышестоящему командованию. Дычко, который оказывал службе безопасности содействие в расследовании, не был уволен или наказан. Он оставался в ЧВК Вагнера еще два года, после чего покинул группу наемников по состоянию здоровья. В 2021 году он умер.

Бойцом, чья запись утекла в сеть, оказался 26-летний Михаил Машаров с позывным «Мавр». За самовольную съемку на телефон он был уволен из ЧВК без права восстановления. Как пишет «Досье», он, «кажется, был единственным из участников казни, которого наказало командование». Какое-то время он работал в Астрахани таксистом, о его дальнейшей судьбе ничего не известно.

Центр «Досье» также назвал имена всех остальных участников убийства и опубликовал их краткие биографии — это Джахонгир Миразоров («Памир»), Владислав Апостол («Волк»), Владимир Китаев («Китаец»), Владислав Панчук («Роджер»), Олег Конгин («Конг»), Андрей Бакунович («Стропа»), Игорь Крижановский («Рикошет»). Некоторые из этих имен ранее уже назывались в других журналистских расследованиях убийства, в частности, у «Новой газеты» и «Фонтанки».

Приказ об убийстве, предполагает «Досье», отдал командир 4-го штурмового отряда Николай Будько — к нему поступали отснятые материалы, а он передавал их командованию бригады. Он родился в 1975 году в Могилевской области и в 1990-х служил в белорусских ВДВ, а затем получил гражданство России. Будько служил в костромском ОМОНе (и выезжал на боевые командировки в Чечню и Дагестан), а затем — во французском Иностранном легионе и российской ЧВК Moran Security Group. В ЧВК Вагнера он пришел в 2015 году. Никаких последствий убийство в Сирии, совершенное по его приказу, для него не повлекло.

Центр «Досье» пишет, что не направлял запросы в Следственный комитет перед публикацией, так как «его позиция и так понятна». Еще в 2019 году «Новая газета» обращалась в Кремль, СК и Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в связи с убийством, однако никакой реакции не последовало.

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