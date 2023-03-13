Война Триста восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 марта читайте здесь.
Последствия обстрелов Харькова
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ обороняются. Несмотря на значительные потери, россияне продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
- За прошедшие сутки ВСУ отбили 102 атаки противника на этих направлениях. Так, на Купянском и Лиманском направлениях отражены атаки россиян в районах населенных пунктов Двуречная, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменское.
- На Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка и Ивановское. Штурм Бахмута продолжается. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях — в районах Каменки, Авдеевки, Водяного, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы.
- За минувшие сутки российские военные нанесли три ракетных удара, в том числе по объекту гражданской инфраструктуры Славянска в Донецкой области. Кроме того, армия РФ нанесла восемь авиационных ударов и совершила 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- В течение суток украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники, а также два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Один человек погиб в результате обстрела Николаевской области
Как рассказал глава администрации регионе Виталий Ким, утром 13 марта российские войска обстреляли населенный пункт Куцурубской общины Николаевского района.
«По предварительной информации один погибший, под завалами могут быть еще люди. Есть разрушение жилых домов», — говорится в сообщении Кима.
ФСБ отчиталась о задержании россиянина, который, как утверждается, работал на украинскую военную разведку
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Новгородской области, задержанный пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен.
В ведомстве утверждают, что подозреваемый действовал в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Никаких других данных о задержанном, кроме его гражданства, не сообщается.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Его отправили в следственный изолятор.
Кроме того, в видеообращении Зеленский высказался на тему укрепления «духовной независимости» Украины. Вероятно, так президент прокомментировал сообщения о том, что монахов Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть Киево-Печерскую лавру.
Есть на этой неделе движение и на укрепление нашей духовной независимости. Общество это видит. И я вижу одобрение украинцами этих наших шагов — вполне законных. И мы продолжим это наше движение.
Мы не допустим, чтобы у государства-террориста осталась хотя бы какая-то возможность манипулировать духовностью нашего народа, разрушать украинские святыни — наши лавры — или воровать из них какие-либо ценности.
О том, что монахи и служители УПЦ должны в конце марта покинуть все помещения Киево-Печерской лавры, стало известно 10 марта. На следующий день министр культуры Украины Александр Ткаченко предупредил представителей УПЦ об уголовной ответственности в случае перемещения из лавры музейных экспонатов, в частности мощей святых.
Власти Украины подозревают УПЦ в связях с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины снайперу Черниговской теробороны Александру Мациевскому, расстрел которого попал на видео.
«Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Солдату, человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине — и за его „Слава Украине!“» — рассказал Зеленский в видеообращении по итогам 382-го дня войны.
В марте 2023 года в сети появилось видео расстрела украинского военнослужащего. Первоначально представители ВСУ заявили, что на видео — Тимофей Шадура, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, который пропал без вести 3 февраля 2023 года.
Накануне СБУ окончательно подтвердила личность украинского военного, расстрелянного после слов «Слава Украине!». По данным ведомства, Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области. По данным ведомства, он был расстрелян 30 декабря. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.
Системы ПВО сбили над Белгородом четыре ракеты. Губернатор сообщил об одной пострадавшей местной жительнице
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сообщение о случившемся утром 13 марта. По его словам, из-за падения обломков ракет повреждены два частных домовладения. Пострадала одна местная жительница.
«Женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в телеграме.
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