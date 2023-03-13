Война Триста восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

ФСБ отчиталась о задержании россиянина, который, как утверждается, работал на украинскую военную разведку

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Новгородской области, задержанный пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен.

В ведомстве утверждают, что подозреваемый действовал в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Никаких других данных о задержанном, кроме его гражданства, не сообщается.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Его отправили в следственный изолятор.