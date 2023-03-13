В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий повышение призывного возраста на срочную службу в российской армии.

Поправки в закон «О воинской обязанности» предусматривают, что возраст призыва в три этапа увеличат с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва сразу же (а не поэтапно) повысят с 27 до 30 лет.

Документ предусматривает переходный период: в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать граждане в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 2026 года — от 21 до 30 лет.

При этом граждане, желающие служить в армии, смогут пойти на срочную службу с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.

«Решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе (далее — граждане, не пребывающие в запасе). При этом призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте: от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года); от 20 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2025 года); от 21 до 30 лет (в период с 1 января 2026 года)».

Также депутаты предложили изменить закон «Об альтернативной гражданской службе». Их поправки предусматривают, что альтернативную службу смогут выбрать граждане от 18 до 30 лет. При этом о повышении нижней возрастной границы в текущей версии законопроекта речи не идет.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2024 года. В документе оговаривается, что граждане, получившие отсрочки от призыва до вступления документа в силу, могут пользоваться отсрочками «до истечения срока их действия или до исчезновения их основании».

Министр обороны Сергей Шойгу объявил о реформе армии, которая подразумевает повышение призывного возраста, в декабре 2022 года. Армейская реформа также предусматривает увеличение численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона человек.

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