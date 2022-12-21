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Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил изменить возрастные рамки, в рамках которых проходит призыв на срочную военную службу.

«При комплектовании Вооруженных сил [необходимо] поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет», — заявил глава Минобороны на коллегии ведомства 21 декабря.

Также, по словам Шойгу, планируется «обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу».

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