Депутат Госдумы Нина Останина заявила об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов. Андрей Турчак уверяет, что ничего не изменилось

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Обновление: Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что отсрочка для для отцов из семей с тремя несовершеннолетними детьми сохраняется. «Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО [министерством обороны], чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», — написал он в телеграме.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (фракция КПРФ) заявила об отмене Генштабом пункта об отсрочках при проведении мобилизации для отцов из семей с тремя несовершеннолетними детьми.

Как написала Останина в телеграме, об отмене этого основания для отсрочки ей сообщила член СПЧ Ирина Киркора со ссылкой на некий документ, отправленный в военкоматы в декабре, а также на источник в Генштабе.

«Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут. Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить!» — написала Останина.

А как на самом деле Так завершена мобилизация в России или все-таки нет? Разбираемся в заявлениях Путина, Пескова и Минобороны

Об отмене отсрочки для многодетных отцов писала и Chita.Ru со ссылкой на военного комиссара Забайкальского края Юрия Шувалова. Военком заявил изданию, что это основание для отсрочки, прописанное в документе от 4 октября, было отменено решением начальника Генштаба 21 декабря.

Глава «Агоры» Павел Чиков, в свою очередь, также писал о том, что военные комиссариаты игнорируют право на отсрочку от мобилизации для многодетных отцов. В посте Чикова от 12 января сообщалось о таком случае в Дагестане, но речь шла о том, что жителя республики, отправленного на войну в конце сентября — до того, как Генштаб объявил о праве на отсрочку для многодетных отцов, — отказываются возвращать со службы.

После объявления в России в конце сентября мобилизации Нина Останина активно занималась вопросом отсрочек для различных категорий. Некоторые из заявлений Останиной, например о согласованных отсрочках отцам двоих детей, ожидающих появления третьего ребенка, а также отцов детей-инвалидов, в Минобороны отрицали.