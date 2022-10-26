Депутат Нина Останина заявила, что отцов детей с инвалидностью освободят от мобилизации

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Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что министерство обороны России согласилось внести поправку в директиву Генштаба, согласно которой от мобилизации освобождаются отцы детей с инвалидностью вне зависимости от количества детей в семье.

По словам Останиной, также принята поправка об освобождении от мобилизации «отцов двоих детей при беременной жене на 22-й неделе».

«Взамен нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон „О мобилизации“, поскольку директива действует до окончания . Проговорим с коллегами этот момент отдельно, однако глава комитета Госдумы по обороне уже пообещал мне лично поддержать наши поправки после СВО», — написала Останина в своем телеграм-канале.

В конце сентября депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отсрочке от призыва для многодетных отцов. Инициатором законопроекта стала, в частности, депутат Нина Останина. Согласно этому документу, отсрочку смогут получить отцы, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет. В действующем законе говорится, что отсрочка положена отцам четверых детей в возрасте до 16 лет.

Нина Останина 11 октября написала в своем телеграм-канале, что отцы с тремя детьми в России считаются многодетными, поэтому не подлежат мобилизации, а 13 октября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Минобороны сделало «жест доброй воли» и освободило от мобилизации мужчин, у которых трое и больше несовершеннолетних детей.

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Чек-лист «Медузы»

Оцените свой риск попасть под мобилизацию Разбираем все факторы, которые в теории (но, увы, не на практике) могут помочь избежать призыва. Самый полезный чек-лист «Медузы»