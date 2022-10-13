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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Парламентской газете», что теперь многодетные отцы смогут получить отсрочку от мобилизации при условии, что у них на иждивении находятся трое детей, а не четверо, как требовалось раньше.

«Это, по сути, жест доброй воли министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — заявил депутат.

Он добавил, что изменения пока были внесены только в документы для служебного пользования и нигде официально не опубликованы.

В конце сентября в Госдуму внесли законопроект об отсрочке от призыва для многодетных отцов. Согласно этому документу, отсрочку смогут получить отцы, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет.

11 октября в телеграм-канале председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной появилось сообщение, что отцы с тремя детьми в России считаются многодетными, поэтому не подлежат мобилизации.

В сентябре в рамках мобилизации в городе Сухой Лог Свердловской области призвали 29-летнего Михаила Соколова, отца четырех несовершеннолетних детей. В начале октября в Екатеринбурге мобилизовали 39-летнего Романа Дверникова, отца трех детей младше 14 лет. Также в Екатеринбурге призвали в армию 28-летнего мужчину, у которого двое детей и жена на 27-й неделе беременности.

Самый резонансный случай произошел в Якутии, где мобилизовали отца пяти несовершеннолетних детей. Позднее он вернулся домой.

Чек-лист «Медузы» о мобилизации

Оцените свой риск попасть под мобилизацию Разбираем все факторы, которые в теории (но, увы, не на практике) могут помочь избежать призыва. Самый полезный чек-лист «Медузы»

Чек-лист «Медузы» о мобилизации

Оцените свой риск попасть под мобилизацию Разбираем все факторы, которые в теории (но, увы, не на практике) могут помочь избежать призыва. Самый полезный чек-лист «Медузы»