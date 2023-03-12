Война Триста восемьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 марта читайте здесь.
Главные новости:
- В Киеве восстановили подачу тепла, света и воды, нарушенную во время массированного удара России 9 марта.
- Метро Харькова возобновило работу спустя три дня после российского ракетного удара, из-за которого Харьков остался без света.
Ночью российские силы обстреляли из реактивных систем залпового огня город Очаков Николаевской области, сообщил глава региональной полиции Сергей Шайхет. По его словам, обстрел вели со стороны Кинбурской косы.
Глава областной администрации Виталий Ким заявил, что из-за ночного обстрела загорелись несколько автомобилей, повреждены частные дома, многоэтажный дом. Пострадавших нет.
Ким опубликовал фотографии с последствиями обстрела.
Во время празднования 33-й годовщины независимости Литвы 11 марта жители Вильнюса пронесли по улицам города украинский и литовский флаги в знак протеста против российского вторжения в Украину.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине рассуждает о российских элитах.
По заявлению британской разведки, Россия продолжает нести «чрезвычайно тяжелые потери» в Украине, но последствия резко отличаются от региона к региону. По мнению министерства, потери в «богатых» Москве и Петербурге меньше, чем в других регионах страны. «Особенно это касается семей российских элит», — заявили в ведомстве.
Министерство указывает, что во время послания Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля 2023 года в первых двух рядах сидели высокопоставленные чиновники. «Ни у кого из них нет детей, служащих в армии», — заявили в Минобороны Великобритании.
Во многих восточных регионах России, по заявлению ведомства, смертность в процентном отношении к населению, вероятно, в 30 с лишним раз выше, чем в Москве. В некоторых регионах потери несет этническое меньшинство, так, в Астраханской области около 75% погибших приходится на казахов и татар, отмечают в министерстве.
«Поскольку министерство обороны России пытается решить проблему постоянного дефицита личного состава, изоляция более состоятельных и влиятельных элементов российского общества, скорее всего, будет оставаться главным вопросом», — сказано в обзоре.
Очереди возникли на выезд из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в сторону России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Те коллаборанты, которые помогали, сегодня стоят в очереди, чтобы покинуть территорию Донецкой и Луганской области. Они чувствуют, что в ближайшее время там может быть жарко, там может быть горячо, могут разные события происходить», — сказал он в эфире украинского телевидения (цитата по «Украинской правде»).
Данилов не привел никаких доказательств в подтверждение своих слов.
Назначенная Россией администрация аннексированной Новой Каховки в Херсонской области сообщила, что утром ВСУ с правого берега Днепра нанесли массированный артиллерийский удар по микрорайону «Сокол», в результате чего погибла женщина.
В городе, как утверждается, «разрушены дома и квартиры мирных граждан, магазины, линии электропередачи».
Ситуация в регионах Украины по сообщениям областных администраций
- В Донецкой области за минувшие сутки погибли два мирных жителя — в Константиновке и Тоненьком. Четыре человека получили ранения.
- В Херсонской области российские силы 29 раз обстреляли территорию, которую контролируют украинские власти. Трижды под обстрел попали жилые кварталы Херсона. Три человека погибли, три пострадали.
- В Харьковской области за минувшие сутки под обстрел попали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Пострадавших среди мирного населения нет. В области продолжаются работы по разминированию территории.
Харьковский метрополитен возобновил перевозку пассажиров. В городском совете сообщили, что поезда в метро будут ходить с интервалом 15 минут. Утром 12 марта в Харьковском метрополитене предупредили о задержках на всех трех линиях подземки.
Метро Харькова после массированного российского удара 9 марта работало только как укрытие. Из-за атаки Харьков был обесточен.
В Киеве полностью восстановили теплоснабжение, нарушенное из-за ракетного удара России, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
По его словам, электро- и водоснабжение подается во все районы Киева, а инфраструктура города работает в штатном режиме.
9 марта российские силы нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Киеве ракета «Кинжал» попала в ТЭЦ. Последствия удара ликвидировали более трех суток. В городе частично отключали электроэнергию. Почти сутки без тепла находились 40% потребителей Киева.
Славянск Донецкой области
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Ключевые заявления
- За прошедшие сутки российские силы нанесли 12 авиационных и пять ракетных ударов, два из которых — по городу Запорожье. Под обстрел ракетного комплекса С-300 попал объект гражданской инфраструктуры, разрушено одно здание. Потерь и раненых среди гражданского населения нет. Кроме того, российские силы 56 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня. В Херсоне из-за обстрела гражданской инфраструктуры погибли два человека, трое ранены.
- Российские силы наступали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, стремясь выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинские силы отбили 92 атаки ВС РФ.
- На Купянском и Лиманском направлениях ВС РФ сохраняют существенное военное присутствие в приграничных районах, что мешает перебросить украинские силы на другие направления. Российские силы безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск, обстреляв из артиллерии 13 населенных пунктов.
- На Бахмутском направлении российские силы не прекращали штурм Бахмута. Вблизи линии соприкосновения российские силы, в частности, обстреляли Васюковку, Зализнянское, Дубово-Васильевку, Григорьевку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Константиновку, Белую Гору, Миньковку, Орехово-Васильевку, Александро-Шультино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях российские силы безуспешно наступали в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях российские силы продолжают обороняться. Под обстрел попали около 40 населенных пунктов.
- Авиация Украины за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава, один склад боеприпасов и два места развертывания станций РЭБ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон.
Начинается 382-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Мы продолжаем онлайн о событиях вокруг этого конфликта. Спасибо, что вы с нами.