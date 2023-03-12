Война Триста восемьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине рассуждает о российских элитах.

По заявлению британской разведки, Россия продолжает нести «чрезвычайно тяжелые потери» в Украине, но последствия резко отличаются от региона к региону. По мнению министерства, потери в «богатых» Москве и Петербурге меньше, чем в других регионах страны. «Особенно это касается семей российских элит», — заявили в ведомстве.

Министерство указывает, что во время послания Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля 2023 года в первых двух рядах сидели высокопоставленные чиновники. «Ни у кого из них нет детей, служащих в армии», — заявили в Минобороны Великобритании.

Во многих восточных регионах России, по заявлению ведомства, смертность в процентном отношении к населению, вероятно, в 30 с лишним раз выше, чем в Москве. В некоторых регионах потери несет этническое меньшинство, так, в Астраханской области около 75% погибших приходится на казахов и татар, отмечают в министерстве.

«Поскольку министерство обороны России пытается решить проблему постоянного дефицита личного состава, изоляция более состоятельных и влиятельных элементов российского общества, скорее всего, будет оставаться главным вопросом», — сказано в обзоре.