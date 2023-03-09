ВСУ подтвердили личность военнослужащего, чей расстрел попал на видео. Это боец Черниговской теробороны Александр Мациевский

Представители Вооруженных сил Украины подтвердили, что военнослужащим с видео расстрела, появившегося в сети 6 марта, является боец 163 батальона 119 отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский.

По данным управления сил теробороны «Север» ВСУ, 30 декабря 2022 года Мациевский вместе с четырьмя сослуживцами вступил в бой с превосходящими силами россиян под Соледаром. С ними пропала связь, а подкрепление не могло подойти из-за плотного огня.

Дальнейшие подробности этого боя неизвестны: в частности, как именно Мациевский оказался в плену. Его сослуживцы либо погибли, либо пропали без вести. Александра Мациевского узнали его мать, сын и другие военнослужащие теробороны. Телеканал «Суспильне» опубликовал видеоинтервью матери погибшего военнослужащего.

До российского вторжения Мациевский работал электромонтером в Киеве. После начала войны пошел добровольцем в территориальную оборону Нежина Черниговской области. Тело Мациевского передали семье в рамках обмена погибшими между Россией и Украиной. Родственники опознали его в морге Киева.

Ранее в ВСУ называли другое имя расстрелянного военнопленного. Предполагалось, что на видео — Тимофей Шадура, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, который пропал без вести 3 февраля 2023 года. В то же время журналист Юрий Бутусов говорил, что на видео запечатлен именно Александр Мациевский.

Что это за видео — и что о нем говорят

В сети появилось видео, на котором расстреливают пленного украинца — за слова «Слава Украине» ВСУ назвали имя убитого — это пропавший без вести военный. «Мы найдем убийц», — пообещал Зеленский

Что это за видео — и что о нем говорят

В сети появилось видео, на котором расстреливают пленного украинца — за слова «Слава Украине» ВСУ назвали имя убитого — это пропавший без вести военный. «Мы найдем убийц», — пообещал Зеленский