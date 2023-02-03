В Евросоюзе согласовали два потолка цен на российские нефтепродукты
Послы стран Евросоюза согласовали предельные цены на российские нефтепродукты, сообщило в твиттере представительство Швеции в Совете ЕС.
Как рассказали источники Bloomberg, страны ЕС договорились ввести потолок цен на российское дизельное топливо, торгующееся с премией, на уровне 100 долларов за баррель. Потолок цен на менее дорогостоящие российские нефтепродукты из России, например, мазут и некоторые виды нафты, составит 45 долларов за баррель.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере, что Евросоюз вводит потолок цен вместе со странами «Большой семерки», что сократит выручку России, но мировые энергетические рынки будут стабильны.
Окончательное решение по двум потолкам цен на российские нефтепродукты должен принять Совет Евросоюза.
Соглашение о потолке цен на российскую нефть, которую перевозят по морю в страны Евросоюза, «Большой семерки» и Австралию, действует с 5 декабря 2022 года. Ограничение установили на уровне 60 долларов за баррель с возможностью изменить предельную цену. Потолок цен на российские нефтепродукты начнет действовать с 5 февраля 2023 года.
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