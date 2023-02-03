В Евросоюзе согласовали два потолка цен на российские нефтепродукты

Послы стран Евросоюза согласовали предельные цены на российские нефтепродукты, сообщило в твиттере представительство Швеции в Совете ЕС.

Как рассказали источники Bloomberg, страны ЕС договорились ввести потолок цен на российское дизельное топливо, торгующееся с премией, на уровне 100 долларов за баррель. Потолок цен на менее дорогостоящие российские нефтепродукты из России, например, мазут и некоторые виды нафты, составит 45 долларов за баррель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере, что Евросоюз вводит потолок цен вместе со странами , что сократит выручку России, но мировые энергетические рынки будут стабильны.

Окончательное решение по двум потолкам цен на российские нефтепродукты должен принять Совет Евросоюза.

Соглашение о потолке цен на российскую нефть, которую перевозят по морю в страны Евросоюза, «Большой семерки» и Австралию, действует с 5 декабря 2022 года. Ограничение установили на уровне 60 долларов за баррель с возможностью изменить предельную цену. Потолок цен на российские нефтепродукты начнет действовать с 5 февраля 2023 года.

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