Американский бомбардировщик, способный нести ядерные боеприпасы, совершил маневр над Балтийским морем в 200 километрах от Санкт-Петербурга

Американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress с позывным NOBLE61 совершил маневр над Балтийским морем в 200 километрах от Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные FlightRadar24.

Согласно сервису, самолет, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, вылетел с территории Польши, пролетел над Балтийским морем, повернув в сторону Санкт-Петербурга в районе эстонского острова Сааремаа. В районе российского острова Гогланд самолет сменил курс, после чего пролетел над Эстонией, Латвией и Литвой, откуда направился в сторону Великобритании.

Маневр бомбардировщика прокомментировал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он написал в своем твиттере, что B-52 сопровождали польские истребители, а также добавил, что этот полет является «важным элементом учений по оперативной совместимости».

В свою очередь директор Финского института международных отношений Мика Аалтола заявил, что полет бомбардировщика является ответом на «усилившиеся провокации России».

Источник петербургского издания «Фонтанка» сообщил, что дежурные силы Балтийского флота знали о полете американского бомбардировщика и следили за ним на всем протяжении его полета около границ РФ. «В случае чего готовы были незамедлительно среагировать», — заявил источник.

Минобороны РФ ситуацию пока не комментировало.