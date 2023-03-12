Родственники мобилизованных из Подмосковья обратились к Путину с просьбой вернуть военнослужащих из штурмовых подразделений

Родственники мобилизованных из Московской области записали видеобращение к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, в котором попросили вернуть их сыновей и мужей из штурмовых подразделений. Видео опубликовал телеграм-канал «Мобилизация. Новости».

По словам женщин, их родственники были мобилизованы в сентябре 2022 года. Следующие три месяца они проходили обучение на артиллеристов. В конце декабря военнослужащих отправили в зону боевых действий, где они еще два месяца ждали орудий. После этого, рассказывают родственники, мобилизованным в устной форме объявили, что теперь они штурмовая пехота, после чего их перевели на передовую.

«Мобилизованных наших бросают как мясо штурмовать укрепрайоны. По пять человек против хорошо вооруженных ста человек противника», — заявили родственники военнослужащих. Они также попросили отозвать солдат с передовой и обеспечить их орудиями и боеприпасами.

Ранее в сети появилось видеобращение самих мобилизованных из 580-го отдельного гаубичного артиллерийского дивизиона. Они рассказали, что в аннексированную ДНР прибыли 31 декабря. 1 марта им объявили о прикомандировании к 114 штурмовому полку пехоты. 9 марта первые 15 человек были отправлены на штурм. В своем обращении мобилизованные попросили Владимира Путина «разобраться в данной ситуации» и отозвать их с передовой.

Помимо этого, мобилизованные попросили дать разрешение на поставку орудий и боеприпасов, которые, по их словам, находятся в Богучаре, откуда их отказываются поставлять, пока не поступит соответствующий приказ из Генштаба.

В начале марта газета The New York Times писала, что российское командование сознательно отправляет небольшие группы солдат для обнаружения огневых позиций ВСУ, несмотря на высокие потери среди военнослужащих.

За последние месяцы мобилизованные из разных регионов РФ записали видеобращения. Военнослужащие рассказывали, что их без подготовки записывали в штурмовые подразделения, после чего отправляли на штурм позиций ВСУ без поддержки, связи и разведки.

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