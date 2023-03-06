Мобилизованные из теробороны Белгородской области пожаловались, что их перевезли в ДНР, где без подготовки отправили «штурмовать деревни»

Мобилизованные военнослужащие, состоявшие до начала марта в теробороне Белгородской области, записали видеообращение, в котором рассказали, что их включили в «штурмовую бригаду» 1-го армейского корпуса самопровозглашенной ДНР и отправили на передовую без соответствующей подготовки. Обращение мобилизованных опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости».

По словам военных, их подразделение находилось в приграничном городе Шебекино Белгородской области, откуда их в первых числах марта «без всяких приказов и объяснений» перебросили в самопровозглашенную ДНР.

По прибытии на место у мобилизованных забрали военные билеты. Как говорят сами военные, это сделали «ополченцы» из ДНР. После этого, заявляют мобилизованные, их без подготовки, разведки и связи «погнали штурмовать деревни».

Мобилизованные также сообщили, что их взвод уже понес потери. При этом военнослужащие подчеркнули, что они не отказываются выполнять поставленные задачи, но только в составе вооруженных сил РФ.

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В конце февраля 2023 года мобилизованные из Иркутской области опубликовали третье обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором они просили вернуть их из штурмовых подразделений в тероборону. Помимо этого, военнослужащие сообщали, что командиры из самопровозглашенной ДНР отправляют их штурмовать опорные пункты без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов и разведки. 26 февраля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что обратился за разъяснениями в военную прокуратуру, и пообещал, что в ближайшее время иркутских мобилизованных переведут на новое место службы.

Ранее похожее обращение записали мобилизованные из Тувы. Они пожаловались на избиения и угрозы со стороны военных из самопровозглашенной ДНР. Тогда глава Тувы Владислав Ховалыг пообещал разобраться с ситуацией. Позднее он заявил, что Минобороны согласилось перевести мобилизованных из Тувы в 55-ю бригаду ВС РФ, но предупредил, что «переход в расположение другой войсковой части — дело небыстрое».

Обращение мобилизованных из Тувы

«Сказали, что мы живыми отсюда не выйдем» Мобилизованные из Тувы пожаловались, что их избивают военные ДНР. Они записали видеообращение на тувинском языке

Обращение мобилизованных из Тувы

«Сказали, что мы живыми отсюда не выйдем» Мобилизованные из Тувы пожаловались, что их избивают военные ДНР. Они записали видеообращение на тувинском языке