Мобилизованные из теробороны Белгородской области пожаловались, что их перевезли в ДНР, где без подготовки отправили «штурмовать деревни»
Мобилизованные военнослужащие, состоявшие до начала марта в теробороне Белгородской области, записали видеообращение, в котором рассказали, что их включили в «штурмовую бригаду» 1-го армейского корпуса самопровозглашенной ДНР и отправили на передовую без соответствующей подготовки. Обращение мобилизованных опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости».
По словам военных, их подразделение находилось в приграничном городе Шебекино Белгородской области, откуда их в первых числах марта «без всяких приказов и объяснений» перебросили в самопровозглашенную ДНР.
По прибытии на место у мобилизованных забрали военные билеты. Как говорят сами военные, это сделали «ополченцы» из ДНР. После этого, заявляют мобилизованные, их без подготовки, разведки и связи «погнали штурмовать деревни».
Мобилизованные также сообщили, что их взвод уже понес потери. При этом военнослужащие подчеркнули, что они не отказываются выполнять поставленные задачи, но только в составе вооруженных сил РФ.
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В конце февраля 2023 года мобилизованные из Иркутской области опубликовали третье обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором они просили вернуть их из штурмовых подразделений в тероборону. Помимо этого, военнослужащие сообщали, что командиры из самопровозглашенной ДНР отправляют их штурмовать опорные пункты без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов и разведки. 26 февраля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что обратился за разъяснениями в военную прокуратуру, и пообещал, что в ближайшее время иркутских мобилизованных переведут на новое место службы.
Ранее похожее обращение записали мобилизованные из Тувы. Они пожаловались на избиения и угрозы со стороны военных из самопровозглашенной ДНР. Тогда глава Тувы Владислав Ховалыг пообещал разобраться с ситуацией. Позднее он заявил, что Минобороны согласилось перевести мобилизованных из Тувы в 55-ю бригаду ВС РФ, но предупредил, что «переход в расположение другой войсковой части — дело небыстрое».