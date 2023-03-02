Все приложения «Тинькофф» пропали из App Store

Мобильное приложение банка «Тинькофф» пропало из магазина приложений App Store. Его невозможно найти через поиск, а при попытке открыть приложение по прямой ссылке появляется сообщение, что оно недоступно.

Также из App Store пропали приложения «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бухгалтерия для ИП», «Тинькофф журнал» и другие разработки банка.

В магазине приложений Google Play на момент написания заметки приложение банка «Тинькофф» оставалось доступно.

Кроме того, как заметил ТАСС, из AppStore пропали приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье», которые ранее попали под санкции США.

25 февраля «Тинькофф» попал под санкции Евросоюза. Ограничения предполагают заморозку активов банка в ЕС, запрет на сделки с ним и откючение от SWIFT. После этого «Тинькофф Инвестиции» приостановили торговлю иностранными бумагами.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году многие российские банки, в том числе Сбербанк, попали под санкции Запада, после чего их приложения убрали из магазинов приложений.

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