«Тинькофф Инвестиции» временно приостанавливают торговлю иностранными бумагами из-за санкций

Сервис «Тинькофф Инвестиции» временно приостановит торговлю иностранными бумагами из-за санкций, сообщает пресс-служба брокера.

«Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже на неподсанкционную кампанию. Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1-3 недель мы планируем запустить торги», — говорится в официальном телеграм-канале «Тинькофф Инвестиций».

В пресс-службе также уточнили, что это решение было принято с целью защиты активов клиентов от потенциальных рисков.

Санкции в отношении «Тинькофф Банка», «Альфа-банка» и Росбанка были введены 25 февраля 2023 года в рамках десятого пакета санкций Евросоюза. Ограничения предполагают заморозку активов кредитных организаций на территории стран ЕС, запрет на сделки с этими банками, а также их отключение от SWIFT.

«Альфа-банк» и Росбанк с 2022 года находятся под блокирующими санкциями США. «Тинькофф» до сих пор ни в какие санкционные списки не попадал.

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