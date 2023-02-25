«Тинькофф» и «Альфа-банк» попали под санкции Евросоюза

Евросоюз в рамках десятого пакета санкций против России внес в черные списки «Тинькофф», «Альфа-банк» и Росбанк. Соответствующий документ опубликован в журнале ЕС.

Ограничения предполагают заморозку активов кредитных организаций на территории стран Евросоюза, запрет на сделки с этими банками, а также их отключение от SWIFT.

О том, что эти три банка могут попасть под санкции, западные СМИ писали еще несколько дней назад. В самих кредитных организациях на фоне этого заверяли, что для клиентов практически ничего не поменяется.

Среди физических лиц, на которых расширены санкции ЕС — глава Россотрудничества Евгений Примаков, омбудсмен Татьяна Москалькова, хирург Леонид Рошаль и глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Альфа-банк» и Росбанк с 2022 года находятся под блокирующими санкциями США. «Тинькофф» до сих пор ни в какие санкционные списки не попадал.

Десятый пакет санкций приурочен к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

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