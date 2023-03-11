Украина ввела санкции в отношении российских букмекеров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «о специальных экономических мерах (санкциях)» в отношении российских букмекерских контор. Документ опубликован на сайте президента Украины поздно вечером 10 марта.

Санкции, в частности, распространятся на «Спортлото», «Первую международную букмекерскую компанию», «Бет.Ру», «КредитCервис», «Спортбет», «Бетсити» и «Матчбет». Всего в санкционный список внесены 287 юридических и 120 физических лиц — бизнесмены из России, Армении, Великобритании, Кипра, Нидерландов, Польши и Турции. Санкции вводятся сроком на 50 лет.

Санкции в отношении российских физических и юридических лиц Украина начала вводить в 2014 году. После начала войны власти Украины продолжили расширять ограничительные меры. В частности, только в феврале санкции были введены в отношении физических и юридических лиц, связанных с ЧВК Вагнера, а также Московской биржи и руководителей российских банков.

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