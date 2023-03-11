Война Триста восемьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Великобритания призвала крупнейших спонсоров Олимпиады оказать давление на МОК, чтобы спортсменов из России и Беларуси не допустили до участия в Играх.
- Украина ввела санкции в отношении российских букмекерсих контор.
- Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по теме «русофобии как фактора, препятствующего поиску решений украинского кризиса».
«Укрэнерго» отчиталась о восстановлении энергосистемы Украины после массированного ракетного удара 9 марта
В Харькове после аварийного ремонта частично заработала одна из тепловых электростанций. Также снова работает один из объектов магистральных сетей. Критическая инфраструктура города исправна.
В Житомирской области часть жителей остается без электричества, действуют графики почасовых отключений. Подобные ограничения действуют в Харьковской области.
В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не вводились. Производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей всех потребителей.
Украинского правозащитника Максима Буткевича в ЛНР осудили на 13 лет якобы за обстрел мирных жителей. Но, по словам коллег, он не был в Донбассе в момент обстрела
Подразделение украинского правозащитника Максима Буткевича, которого в самопровозглашенной ЛНР осудили на 13 лет за якобы обстрел мирных жителей в Северодонецке, передислоцировали из Киева в Донбасс уже после после вменяемого Буткевичу обстрела. Об этом украинскому изданию «Ґрати» рассказали коллеги правозащитника.
По версии обвинения, 4 июня 2022 года в Северодонецке Буткевич выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома, в результате два мирных жителя получили телесные повреждения. Однако, исходя из переписки Буткевича с коллегами, в первой половине июня правозащитник находился в районе Киева и Киевской области.
«По моей переписке с Максимом у меня нет ни малейшего сомнения, что он не был 4 июня в Северодонецке — он был на связи каждый день, что невозможно в условиях военных действий», — сказал «Ґратам» правозащитник Саша Файнберг.
Максим Буткевич — украинский правозащитник и журналист, один из основателей «Громадське радио». Он служил в батальоне «Берлинго» ВСУ в должности командира взвода. 24 июня 2022 года он попал в плен возле поселка Мирная Долина в Луганской области. В марте 2023-го ему вынесли приговор в самопровозглашенной ЛНР.
Житель Николаевской области принес во двор неразорвавшийся кассетный снаряд. Он сдетонировал, пострадал девятилетний мальчик
Об инциденте 10 марта сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет. Снаряд в огороде нашел житель села Лиманы. Как пишет Шайхет, мужчина принес его во двор, оставил и пошел по своим делам.
Девятилетний мальчик во дворе катался на самокате, когда снаряд взорвался. Ребенка доставили в больницу, за его жизнь борются врачи, написал глава полиции региона.
Сводка британской разведки сегодня посвящена продолжающейся битве за Бахмут
За последние четыре дня силы ЧВК Вагнера взяли под контроль большую часть восточных кварталов Бахмута. Линия фронта теперь проходит по реке Бахмутка в центре города, пишет Минобороны Великобритании.
Украинские силы удерживают западную часть Бахмута и разрушили ключевые мосты через реку, которая протекает с севера на юг через полосу открытой местности шириной от 200 до 800 метров между застроенными районами.
Поскольку ВСУ могут вести огонь из укрепленных зданий на западе города, этот район превратился в зону поражения, что, вероятно, создаст серьезные трудности для сил ЧВК Вагнера, пытающихся продолжить фронтальное наступление на запад, отмечают авторы сводки.
При этом украинские силы и их линии снабжения на западе остаются уязвимыми для продолжающихся попыток России обойти защитников города с севера и юга.
За прошедшие сутки российские войска 71 раз обстреляли подконтрольную Украине часть Херсонской области
Погибли три человека, пять человек получили ранения, сообщила областная администрация.
В общем сложности за сутки было выпущено 335 снарядов. ВС РФ открывали огонь из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и с беспилотников.
По информации областной администрации, жилые кварталы Херсона подверглись атакам четыре раза, были повреждены частные и многоквартирные дома.
Украина уже больше года подвергается российским обстрелам, в результате которых разрушены тысячи жилых домов. Неоднократно при обстрелах многоэтажек погибали десятки их жителей. Для миллионов украинцев дом стал местом опасности, потерь и смерти. Мы попытались рассказать о личных историях, заглянув в окна украинских домов, подвергшихся обстрелам. Сюжет, сфокусированный в оконной раме, вдохновлял художников писать прекрасные полотна. Сейчас он помогает увидеть страшные картины войны.
«Я смотрю и понимаю: это мой сын». Bild поговорил с матерью украинского военного, расстрел которого сняли на видео
Немецкий таблоид Bild 10 марта опубликовал интервью с Прасковьей Демчук, матерью украинского военнослужащего Александра Мациевского, расстрел которого был снят на видео.
«Мы любили Россию, когда был Советский Союз, когда мы жили вместе, все страны. И ничего не предвещало, что что-то изменится в нашей жизни. <…> Мой сын работал в России. В 2001 году затопило Ленск, и мой сын едет мальчишкой работать, они за три месяца восстановили город. <…> Я не знаю, простим мы, не простим. Это должны пройти годы, а может, и столетия», — заявила женщина.
По информации ВСУ, Александр Мациевский служил в территориальной обороне Черниговской области. Он перестал выходить на связь 30 декабря под Соледаром. Позднее его тело передали семье в рамках обмена погибшими между РФ и Украиной. В начале марта в интернете появилось снятое на телефон видео, на котором Мациевского расстреливают после слов «Слава Украине».
Ранее видеоинтервью с Прасковьей Демчук выпустил телеканал «Суспильне».
Зеленский попросил проработать вопрос о переименовании России в Московию
Так он ответил на петицию с просьбой официально заменить в Украине названия «Россия» и «Российская Федерация» на «Московия» и «Московская федерация», а термин «российский» — на «московский».
В петиции указано, что «историческим названием России является Московия». Петиция набрала 25 тысяч подписей на сайте электронных петиций президента Украины. По закону, она требовала официальной реакции от президента.
«Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и с учетом возможных международно-правовых последствий. С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о комплексной проработке [этого вопроса], в частности с привлечением научных учреждений, и информированием меня и автора петиции о результатах», — говорится в ответе Зеленского.
Источник Bloomberg в турецком правительстве подтвердил остановку транзита санкционных товаров в Россию
Правительство Турции распорядилось с 1 марта остановить транзит санкционных товаров, которые доставляют в Россию по схеме параллельного импорта. Такое решение было принято, чтобы не нарушать введенные против России санкции, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, чье имя не названо.
Таким образом собеседник агентства подтвердил информацию российских логистических компаний, который сообщили об остановке транзита санкционных товаров несколько дней назад.
Bloomberg называет Турцию одним из главных центров снабжения России санкционными товарами. За прошлый год экспорт из Турции в РФ вырос с 5,8 до 9,3 миллиарда долларов.
В Эстонии задержали политика, который приезжал в Донецк и выступал в эфире у Владимира Соловьева
Полиция безопасности Эстонии задержала лидера движения Koos («Вместе») Айво Петерсона и еще двоих мужчин, чьи имена пока неизвестны, по подозрению в создании связей против Эстонии, пишет издание Postimees.
В начале марта Петерсон баллотировался в эстонский парламент. Перед выборами он посетил аннексированный Донецк, после чего побывал в Москве в эфире у российского пропагандиста Владимира Соловьева. По возвращении в Эстонию Петерсона на несколько часов задержали на границе.
The Guardian: Лондон попросил ключевых спонсоров Олимпиады выступить против допуска российских и белорусских спортсменов
Британские власти направили письма крупным компаниям, которые являются спонсорами Олимпийских игр, и призвали их повлиять на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы не допустить участия россиян и белорусов в Играх в Париже в 2024 году, пишет британская The Guardian.
«Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно связаны, и мы полны решимости не допустить, чтобы режимы в России и Беларуси использовали спорт в своих пропагандистских целях», — говорится в письме министра культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер, которое получили, в частности, Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.
В январе МОК призвал допустить спортсменов из России и Беларуси к Играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий — в том числе, если они не поддерживают войну. Против этого выступает Украина, также запрет на допуск поддержали высокопоставленные представители 34 стран.
Россия запросила на 14 марта открытое заседание Совета безопасности ООН по «русофобии»
Как заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, темой заседания станет «русофобия как фактор, препятствующий поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса».
Имена докладчиков Полянский пообещал озвучить позднее, «чтобы они не подвергались давлению со стороны наших недругов, как это достаточно часто бывает».
Зеленский ввел санкции против российских букмекерских контор
В санкционный список, который утвердил украинский президент, вошли в общей сложности 120 физических и 287 юридических лиц из разных стран. Среди них российские букмекерские компании, организаторы лотерей, ипподромы, инвестиционные и развлекательные компании.
В частности, под санкции попали российские букмекеры «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Букмекерская контора „Пари“». Также ограничения введены против компании «Париматч», зарегистрированной на Кипре. В списке физических лиц, попавших под санкции, фигурируют основатели и топ-менеджеры букмекерских контор.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки противник нанес 29 авиационных и четыре ракетных удара по Донецкой области. Также ВС РФ произвели 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые мирные жители, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.
- Основные усилия противника сосредоточены на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили более 100 атак противника на этих направлениях.
- В отдельных населенных пунктах захваченной части Донецкой области российские войска продолжают оказывать давление на местных жителей. Во Владимировке запрещен въезд гражданам без регистрации. Установлены блокпосты, местным жителям запрещено передвижение по улицам.
- Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения российских войск и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Также сбит беспилотник типа Орлан-10.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять районов сосредоточения личного состава противника, а также одно средство противовоздушной обороны и боеприпасов врага.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Сегодня 381-й день с момента полномасштабного российского вторжения в Украину. Мы возобновляем онлайн о событиях вокруг этого конфликта.