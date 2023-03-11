Война Триста восемьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

Украинского правозащитника Максима Буткевича в ЛНР осудили на 13 лет якобы за обстрел мирных жителей. Но, по словам коллег, он не был в Донбассе в момент обстрела

Подразделение украинского правозащитника Максима Буткевича, которого в самопровозглашенной ЛНР осудили на 13 лет за якобы обстрел мирных жителей в Северодонецке, передислоцировали из Киева в Донбасс уже после после вменяемого Буткевичу обстрела. Об этом украинскому изданию «Ґрати» рассказали коллеги правозащитника.

По версии обвинения, 4 июня 2022 года в Северодонецке Буткевич выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома, в результате два мирных жителя получили телесные повреждения. Однако, исходя из переписки Буткевича с коллегами, в первой половине июня правозащитник находился в районе Киева и Киевской области.

«По моей переписке с Максимом у меня нет ни малейшего сомнения, что он не был 4 июня в Северодонецке — он был на связи каждый день, что невозможно в условиях военных действий», — сказал «Ґратам» правозащитник Саша Файнберг.

Максим Буткевич — украинский правозащитник и журналист, один из основателей «Громадське радио». Он служил в батальоне «Берлинго» ВСУ в должности командира взвода. 24 июня 2022 года он попал в плен возле поселка Мирная Долина в Луганской области. В марте 2023-го ему вынесли приговор в самопровозглашенной ЛНР.