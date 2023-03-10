Война Триста восьмидесятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Украина, по данным СМИ, получила одну из двух систем противоракетной обороны Patriot, обещанных США и Германией.
- В России заблокировали доступ к музыкальному сервису Last.fm из-за украинской песни.
Назначенные Россией суды в самопровозглашенных ДНР и ЛНР вынесли приговоры троим украинским военнослужащим, сообщил Следственный комитет России. Их признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением.
Один из командиров украинского батальона «Азов» Виктор Похозей получил восемь с половиной лет заключения, его сослуживец Владислав Шель — 18 с половиной лет, а еще один украинский военнослужащий Максим Буткевич получил 13 лет лишения свободы. Шеля и Буткевича также признали виновными в покушении на убийство.
По версии обвинения, Похозей якобы избил женщину в Мариуполе, Шель там же стрелял из автомата в мирного жителя, а Буткевич выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома в Северодонецке.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил РИА Новости, что квартиру Владимира и Елены Зеленских на полуострове передадут либо малообеспеченным, либо многодетным семьям.
Аксенов отметил, что «это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру». По его словам, власти аннексированного региона в первую очередь стремятся национализировать объекты, которые приносят доход украинской стороне, а «квартиру пока Зеленский не сдает».
В 2019 году издание «Крым.Реалии» писало, что в Ливадии (Большая Ялта) находится квартира жены президента Владимира Зеленского Елены. 130-метровая квартира расположена в жилом комплексе «Император». Елена Зеленская купила ее в апреле 2013 года.
В Киеве отменили воздушную тревогу спустя примерно полтора часа после объявления, сообщила военная администрация города. В других регионах также стали отменять тревогу. О ракетных ударах не сообщалось.
Россия несколько месяцев не использует воздушное пространство Беларуси для ударов по Украине, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Из Беларуси наверное несколько месяцев назад были пуски „шахедов“, по Днепру они шли на Киевскую область, их сбивали. Сейчас Беларусь, ее воздушное пространство не используется. Даже для тех же ударов ракетами С-300, С-400. Поэтому сегодня имеем запуски из Рязанской области, также с восточного, южного направления», — заявил Игнат в эфире украинского телевидения (цитата по «Политике страны»).
В начале марта сразу несколько иностранных СМИ — The New York Times, Die Zeit, The Washington Post, The Times — сообщили со ссылкой на источники в западных разведках, что за диверсией на «Северных потоках» стоит «проукраинская группа», состоящая из россиян и украинцев, но не связанная с правительством Украины.
Бельгия признала Голодомор геноцидом украинского народа
Решение по Голодомору накануне приняла палата представителей — нижняя палата парламента Бельгии, сообщает телерадиокомпания RTBF.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение. «Я благодарен Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символичный шаг сегодня!» — написал он в твиттере.
Украина годами добивалась официального признания Голодомора геноцидом, на фоне войны многие страны поддержали это решение.
Верховная рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа в 2006 году. Среди других стран, которые официально дали этому событию такую же оценку, США, Канада, Австралия, Португалия, Мексика, Бразилия и другие.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, почему на полуострове решили возвести оборонительную линию.
«Береженого бог бережет. И я в позиции всегда выступаю: хочешь мира — готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия будет спать спокойно в этом отношении», — заявил Аксенов.
Власти Крыма в феврале сообщили, что строят оборонительную линию на полуострове. Украинские военные и разведки западных стран сообщали о строительстве в конце 2022 года.
В Житомире после вчерашнего массированного удара России наблюдается дефицит электроэнергии, сообщил мэр города Сергей Сухомлин в эфире украинского телевидения.
Житомир получает только 25% необходимой энергии, рассказал Сухомлин. Он отметил, что уличное освещение и электротранспорт не работают, а свет в домах жителей собираются отключать на шесть-восемь часов в день.
Российские войска во время удара по Украине 9 марта поразили энергетический объект в Житомире.
Служба безопасности Украины сообщила, что подозревает бывшее руководство государственного предприятия «Антонов» в препятствовании законной деятельности ВСУ, из-за чего был уничтожен самый большой в мире самолет — «Мрия».
Дело расследуют в отношении бывшего гендиректора «Антонова» Сергея Бычкова, его заместителя и начальника подразделения по авиационной безопасности.
В СБУ считают, что сотрудники компании не дали военным организовать оборону аэродрома в Гостомеле, на котором находился самолет АН-225 «Мрия». Из-за действий топ-менеджеров «Антонова», считает следствие, российские силы смогли временно захватить аэродром.
Двух фигурантов дела взяли под стражу, еще один объявлен в розыск. Всем троим грозит до 15 лет заключения.
Уничтоженная «Мрия» («Мечта» в переводе с украинского) стала одним из символов войны в Украине. Власти Украины заявляют, что будут восстанавливать самолет и говорят, что можно уничтожить «Мрию», но не уничтожить мечту.
Под Бахмутом погиб первый гражданин Эстонии, воевавший на стороне Украины, сообщила эстонская газета Postimees.
По ее данным, 7 марта в результате артиллерийского обстрела погиб бывший офицер Сил обороны Иво Юрак.
С осени 2022 года года Юрак воевал в составе Украинского интернационального легиона.
В Харькове и области без света остаются чуть более 500 тысяч потребителей, сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.
Он отметил, что сейчас электричество есть у более 90% потребителей Харьковской области. Света нет у жителей Волчанского, Золочевского и частично у жителей Дергачевского района.
«В городе Харьков запитана критическая инфраструктура и часть потребителей. Восстановительные работы продолжаются. Без электроэнергии остаются — 470 тысяч потребителей в Харькове и 50 тысяч в области», — сообщил Синегубов.
Накануне из-за российского ракетного удара Харьков остался без воды, света и тепла.
Ночью российские войска ударили ракетами и артиллерией по Никопольскому району Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
По его словам, из-за обстрела значительно разрушен энергетический объект, три населенных пункта частично остались без света. О пострадавших не сообщается.
Воздушная тревога в Украине, вероятно, связана с тем, что с аэродрома Мачулищи под Минском взлетел истребитель МиГ-31К ВКС РФ, способный нести ракеты «Кинжал». О взлете самолета сообщил телеграм-канал «Беларускі Гаюн».
По всей Украине объявлена воздушная тревога.
Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре ситуации в Украине рассуждает о том, что Россия стремится накопить критическую массу новых ракет.
- В министерстве отметили, что 9 марта Россия нанесла не менее 80 ударов по критической инфраструктуре Украины, использовав для этого крылатые ракеты, ракеты ПВО, иранские дроны, а также «необычно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования».
- В британской разведке отметили, что это первый массированный удар по Украине с 16 февраля 2023 года и, «вероятно, один из крупнейших с декабря 2022 года». В Минобороны Великобритании подчеркнули, что украинские власти сообщили, что в день удара погибли не менее 11 мирных жителей.
- В Минобороны Великобритании считают, что Россия, вероятно, увеличила интервал между волнами ударов, чтобы «накопить критическую массу новых ракет», которые, по мнению разведки, позволят российским силам нанести удар, способный перегрузить противовоздушную оборону Украины.
В Киеве 30% потребителей остаются без тепла после ракетного удара 9 марта, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко незадолго до восьми утра по местному времени.
По словам главы КГВА, в Киеве нет отключений электричества, а воду подают в штатном режиме.
Накануне из-за ракетного удара по ТЭЦ в Киеве 40% потребителей остались без тепла. К вечеру подачу тепла частично восстановили.
В Рязани около семи утра 10 марта сработали сирены воздушной тревоги, сообщает «7×7». В региональном управлении МЧС заявили, что сирена сработала из-за технического сбоя. В мэрии Рязани выясняют причины случившегося.
Одна из жительниц Рязани рассказала, что из-за воя сирен вместе с семьей выбежала из дома на улицу с документами.
Как отмечает «7×7», в декабре 2022 года сирены без предупреждения сработали в Воронеже. Власти тогда объяснили, что это была учебная тревога.
Плановый запуск систем оповещения в марте отменили из-за атак хакеров, которые взламывают теле- и радиоэфиры и включают сообщения о воздушной тревоге.
Власти США в частном порядке призвали крупнейших мировых нефтяных трейдеров не отказываться от сделок с российской нефтью, если они проходят в пределах установленного потолка цен, выяснила газета Financial Times. Представители Минфина США, по данным издания, обсуждали это с руководством компаний Trafigura и Gunvor.
В декабре 2022 года страны Запада согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В феврале они ввели два потолка цен: для более дорогих и для более дешевых российских нефтепродуктов. Так США, страны ЕС и их партнеры стремятся снизить нефтегазовые доходы России, которые могут быть направлены на финансирование войны.
В России заблокировали доступ к музыкальному сервису Last.fm
Проект «Роскомсвобода», который одним из первых обратил внимание на ограничения, сообщает, что Роскомнадзор заблокировал страницу Last.fm с композицией «Чорнобаївка» украинского исполнителя Jalsomino.
Ранее Last.fm или отдельные страницы сервиса уже блокировали в России, но после доступ к сайту восстанавливали.
Обновленная карта боев на 10 марта
Ставка верховного главнокомандующего Украины решила продолжить операцию по защите Бахмута. Президент Владимир Зеленский объяснил это тем, что после захвата города российские силы могут двинуться дальше — на Краматорск и Славянск. Хотя сейчас уже не ясно, чем защитники Бахмута могут помочь Краматорску: оборона коридора шириной в несколько километров, по которому получают снабжение защитники, сама поглощает множество ресурсов. Раскисшие проселочные дороги, через которые идет снабжение и эвакуация раненых, усеяны остовами пикапов и бронетехники. Артиллерия ЧВК Вагнера полностью простреливает коридор, хотя и не может завершить окружение. Половина самого Бахмута уже захвачена наемниками ЧВК; их отряды продвигаются к городу Часов Яр — важнейшему пункту украинской обороны. Реальная задача ВСУ — сохранить за собой как раз Часов Яр; именно его захват может создать реальную угрозу Краматорску и Славянску.
Луганская область, 9 марта
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки Россия запустила 95 ракет различного базирования. 34 ракеты сбиты украинскими силами. Также войска России нанесли 31 авиационный удар, запустили 8 дронов-камикадзе «Шахед» (половина из них сбита), и осуществили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Российские силы не оставляют попыток окружить Бахмут. ВС РФ наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Украинские силы отбили 102 атаки россиян.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение.
- На Бахмутском направлении противник не прекращает штурм города Бахмут. Украинские силы отбили многочисленные атаки в районах Железнянского, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута и Ивановского.
- На Авдеевском и Шахтерском направлениях российские силы безуспешно наступали в районе населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Водяное, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях российские силы обороняются.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 380-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этом онлайне мы будем следить за ключевыми событиями этого дня. Спасибо, что вы с нами.