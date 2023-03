Война Триста восьмидесятый день. Онлайн «Медузы»

В начале марта сразу несколько иностранных СМИ — The New York Times, Die Zeit, The Washington Post, The Times — сообщили со ссылкой на источники в западных разведках, что за диверсией на «Северных потоках» стоит «проукраинская группа», состоящая из россиян и украинцев, но не связанная с правительством Украины.

