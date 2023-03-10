Война Триста восьмидесятый день. Онлайн «Медузы»

Назначенные Россией суды в самопровозглашенных ДНР и ЛНР вынесли приговоры троим украинским военнослужащим, сообщил Следственный комитет России. Их признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением.

Один из командиров украинского батальона «Азов» Виктор Похозей получил восемь с половиной лет заключения, его сослуживец Владислав Шель — 18 с половиной лет, а еще один украинский военнослужащий Максим Буткевич получил 13 лет лишения свободы. Шеля и Буткевича также признали виновными в покушении на убийство.

По версии обвинения, Похозей якобы избил женщину в Мариуполе, Шель там же стрелял из автомата в мирного жителя, а Буткевич выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома в Северодонецке.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.