Запущена петиция с требованием вернуть домой школьницу, нарисовавшую антивоенный рисунок. Ее увезли в приют. Ее отца обвинили в «дискредитации» армии
Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Андрей Морев запустил на сайте Change.org петицию в защиту школьницы Маши Москалевой из города Ефремов Тульской области.
1 марта девочку отправили в социально-реабилитационный центр после того, как ее отца Алексея Москалева задержали по делу о «дискредитации» армии. Вскоре стало известно, что девочку не собираются отпускать из приюта.
Житель города Ефремов Алексей Москалев в одиночку воспитывает дочь Машу, ученицу шестого класса. В апреле 2022 года девочка нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. После этого с Машей провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии, найдя в его соцсетях антивоенные посты и комментарии.
Из-за произошедшего Алексей Москалев забрал дочь из школы. В декабре 2022 года к семье пришли с обыском сотрудники ФСБ и полиции. Они изъяли все сбережения Москалевых. На отца завели уголовное дело о «дискредитации» армии, совершенной повторно — вновь из-за постов в соцсетях. Меру пресечения ему не избирали. Отец и дочь вместе уехали из города.
1 марта стало известно, что Алексея Москалева задержали полицейские, а его дочь отправили в приют. На следующий день суд отправил отца под домашний арест до 27 марта. 3 марта органы опеки должны были привезти Машу домой к отцу, однако вскоре стало известно, что девочку не собираются отпускать из приюта.
Как отмечает Морев в тексте петиции, органы опеки фактически ограничивают отца девочки в родительских правах. При этом, по словам адвоката Москалева Владимира Билиенко, законных оснований удерживать школьницу в реабилитационном центре нет.
«Маша со слов адвоката замкнулась и хочет домой. Мы требуем отменить постановление комиссии по делам несовершеннолетних Тульской области, которая отправила в приют шестиклассницу, и немедленно отпустить Марию к отцу домой», — говорится в петиции.
Морев запустил петицию 4 марта. Она адресована детским омбудсменам по Тульской области и России Наталии Зыковой и Марии Львовой-Беловой, а также генпрокурору РФ Игорю Краснову. За шесть дней обращение подписали более 81 тысячи человек.