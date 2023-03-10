Запущена петиция с требованием вернуть домой школьницу, нарисовавшую антивоенный рисунок. Ее увезли в приют. Ее отца обвинили в «дискредитации» армии

Житель города Ефремов Алексей Москалев в одиночку воспитывает дочь Машу, ученицу шестого класса. В апреле 2022 года девочка нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. После этого с Машей провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии, найдя в его соцсетях антивоенные посты и комментарии.

Из-за произошедшего Алексей Москалев забрал дочь из школы. В декабре 2022 года к семье пришли с обыском сотрудники ФСБ и полиции. Они изъяли все сбережения Москалевых. На отца завели уголовное дело о «дискредитации» армии, совершенной повторно — вновь из-за постов в соцсетях. Меру пресечения ему не избирали. Отец и дочь вместе уехали из города.

1 марта стало известно, что Алексея Москалева задержали полицейские, а его дочь отправили в приют. На следующий день суд отправил отца под домашний арест до 27 марта. 3 марта органы опеки должны были привезти Машу домой к отцу, однако вскоре стало известно, что девочку не собираются отпускать из приюта.