Суд в Киеве приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы

Оболонский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Янукович признан виновным по статьям о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. По статье о посягательстве на территориальную целостность Украины его оправдали.

Виктор Янукович с 2014 года находится в России. Генпрокуратура РФ уже отклоняла запрос о его выдаче, называя его преследование на Украине политическим.