Три года назад Россия объявила, что Янукович просил ввести войска на Украину. Теперь Кремль это отрицает. Что происходит?
26 февраля 2014 года после трех месяцев массовых протестов, известных как «Евромайдан», президент Украины Виктор Янукович покинул страну. Через две недели Крым вышел из состава Украины и присоединился к России по итогам референдума, который проходил под контролем российских войск. Между двумя этими событиями Россия объявила, что Янукович — как легитимный президент — сам попросил ввести войска на Украину. Спустя три года Москва заявила, что такой просьбы со стороны Януковича не было.
Что это за обращение?
Впервые о просьбе президента Украины Виктора Януковича стало известно 3 марта 2014 года во время заседания Совета Безопасности ООН. Официальный представитель России Виталий Чуркин тогда заявил, что его уполномочили зачитать обращение уже бежавшего с Украины Януковича, которое получено Владимиром Путиным.
В тексте из четырех предложений говорится, что власть на Украине захватили незаконно, а жизнь людей находится под угрозой; в связи с этим Янукович попросил Путина «использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины». Копию документа, датированного 1 марта 2014 года, Чуркин предъявил другим членам Совбеза.
Затем, по словам представителей украинской стороны, он официально зарегистрировал обращение в соответствии с нормами ООН о документообороте. Текст обращения есть в официальной стенограмме заседания.
Впоследствии это обращение использовалось Москвой для того, чтобы объяснить действия в Крыму, где к тому времени уже находились российские войска (это факт Путин публично признал в 2015 году). Правом на ввод войск Путин заручился у Совета Федерации 1 марта — в тот же день, когда было написано обращение Януковича. На встрече с журналистами президент России подчеркивал, что право на введение войск у него есть благодаря позиции «действующего и легитимного» президента Украины. Тогда Путин назвал этот документ «прямым обращением».
Почему о документе вспомнили через три года?
Обращение — важное доказательство по делу о госизмене против Януковича, расследование которого только что завершила украинская генпрокуратура. Бывшего президента также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.
Перед передачей дела в суд Виктор Янукович заявил, что на самом деле не просил Путина вводить войска на Украину, а процитированный на Совете Безопасности ООН документ назвал не письмом и не обращением к Путину, а просто «заявлением».
Что теперь говорит Россия?
Российская Генпрокуратура официально ответила Украине, что ни в администрацию президента РФ, ни в Совет Федерации не поступало никаких заявлений Януковича о вводе войск. В Кремле затем уточнили, что не видели именно «письма Януковича», а на дополнительные вопросы отвечать отказались.
Зачем России менять позицию по этому делу?
Это неизвестно. В 2014 году Россия продемонстрировала обращение Януковича как формальный повод, чтобы одобрить использование войск на Украине перед присоединением Крыма. В какой бы форме ни была выражена просьба сбежавшего украинского президента, Москва восприняла ее как официальное заявление, а потом предъявила международному сообществу для объяснения своих действий.
Теперь Россия официально дает понять, что никаких юридически обязывающих документов тогда от Януковича не получала. Возможно, Москва пытается повлиять на рассмотрение дела в киевском суде, но это у Кремля вряд ли получится: запись с Совета Безопасности ООН, невзирая на опровержения Москвы спустя три года после исследуемых событий, все равно должна рассматриваться в рамках дела.