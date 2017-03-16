Кремль заявил, что не получал письмо Януковича о вводе войск. Это обращение Чуркин зачитывал в ООН

В Кремле рассказали, что в администрацию президента России не поступало писем от бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска в марте 2014 года.

«Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало. Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос о том, почему в Совете Безопасности ООН это обращение было представлено как официальное, Песков заявил: «Этого я не знаю. Я могу только констатировать ситуацию де-факто и де-юре, то есть то, что я уже сказал».

Ранее о том, что Россия отрицает официальный запрос Януковича на ввод войск, стало известно из ответа Генпрокуратуры РФ на запрос украинских коллег, которые расследуют дело против бывшего президента Украины.