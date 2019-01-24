Киевский суд признал Януковича виновным в госизмене. Но в тюрьме он вряд ли окажется

Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA

Оболонский районный суд в Киеве 24 января начал оглашение приговора Виктору Януковичу. Бывшего президента страны признали виновным в государственной измене, а также в пособничестве в изменении границы страны и ведении войны. Наказание политику пока не объявлено; не исключено, что чтение приговора займет несколько дней. Прокуратура просила приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

Обвинения Януковичу касаются событий марта 2014 года. Тогда Янукович на фоне протестных выступлений в Киеве обратился к России с просьбой использовать ее войска «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины». Позже Россия цитировала это обращение в ООН, объясняя свои действия в Крыму.

Киевский суд в приговоре отметил, что Янукович «реализуя отведенную ему роль, помог России в ведении подрывной деятельности против Украины». При этом, установил суд, бывший президент осознавал противоправность своих действий.

Процесс начался в мае 2017 года. В ходе заседаний были допрошены более 100 свидетелей, в том числе бывшие и нынешние первые лица Украины — президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Сам Янукович все это время находился в России, он называл процесс политически мотивированным с «заранее определенными» результатами. Обсуждалась возможность участия обвиняемого в заседаниях по видеосвязи, но в итоге она так и не была реализована. До последнего ожидалось, что политик выступит хотя бы с последним словом, но в итоге его адвокаты заявили, что он не может сделать этого из-за травмы.

Янукович вряд ли попадет в украинскую тюрьму. В 2016 году — еще до начала судебного процесса — Россия уже отказывала в экстрадиции бывшего президента: Генпрокуратура РФ тогда объяснила это политическим характером преследования Януковича. В мае 2017 года розыск политика прекратил Интерпол (из-за отсутствия формального решения суда о его аресте) — тогда же власти Украины заявляли, что, вероятно, вновь объявят его в розыск уже после приговора. В ноябре 2018 года Генпрокуратура Украины утверждала, что Янукович находится в розыске Интерпола, однако сейчас в базе международной организации он не числится.