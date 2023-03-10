Роскомнадзор заблокировал музыкальный сервис Last.fm из-за украинской песни «Чорнобаївка»

В России заблокировали доступ к музыкальному сервису , следует из данных базы Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам. Согласно информации регулятора, доступ ограничивается к www.last.fm. Причина блокировки не указывается.

Проект «Роскомсвобода», который одним из первых обратил внимание на ограничения, сообщает, что ведомство заблокировало страницу Last.fm с композицией «Чорнобаївка» украинского исполнителя Jalsomino.

«Блокировка ссылки осуществляется через HTTPS, поэтому в России могут быть проблемы с доступом к популярному американскому музыкальному сервису», — отмечает проект.

Какое российское ведомство потребовало ограничить доступ к песне, которая не внесена в реестр экстремистских материалов, неизвестно. «Роскомсвобода» предполагает, что это была Генпрокуратура РФ.

Ведомство могло обратить внимание на трек после того, как на жительницу Крыма пожаловались в полицию из-за прослушивания песни в автомобиле, считает проект. Об этом случае соообщали провоенные телеграм-каналы, отмечая, что в тексте композиции одобряются действия ВСУ и «содержатся призывы к убийствам российских солдат».

Ранее Last.fm или отдельные страницы сервиса уже блокировали в России, но после доступ к сайту восстанавливали, пишет DTF.