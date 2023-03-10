CNN: с начала войны Россия несколько раз отправляла в Иран вооружение НАТО, захваченное в Украине

С начала войны в Украине Россия несколько раз отправляла в Иран захваченные на поле боя оружие и технику, которые были переданы украинской стороне США и странами НАТО. Об этом CNN рассказали четыре источника, знакомые с этим вопросом.

По словам собеседников телеканала, за последний год правительственные структуры НАТО, США и других стран Запада фиксировали несколько случаев, когда войскам РФ доставались небольшие, переносные виды вооружений, поставляемых Киеву союзниками. В том числе речь идет об американских противотанковых ракетных комплексах Javelin и зенитно-ракетных комплексах Stinger.

В большинстве таких случаев Россия отправляла трофейное вооружение в Иран, где его разбирали и исследовали, утверждают источники CNN. Они предполагают, что иранские военные пытались создать собственную версию этого оружия. В свою очередь Москва таким образом подталкивает Тегеран продолжать поддержку российского вторжения, считают собеседники телеканала.

Американские чиновники не считают проблему масштабной или системной, но признают, что такие поставки трудно отследить. По данным CNN, украинские военные с самого начала войны сообщают Пентагону о любых случаях захвата американского вооружения войсками РФ.

Неясно, удалось ли Ирану успешно применить захваченные в Украине разработки США в создании собственного оружия. В прошлом, пишет CNN, Тегерану это удавалось. В частности, иранская противотанковая управляемая ракета Toophan была разработана на основе американской BGM-71 TOW.

Партнерство Москвы и Тегерана в оборонной сфере значительно усилилось с момента российского вторжения в Украину. Так, Минобороны РФ применяет для ударов по военным и энергетическим объектам Украины дроны-камикадзе иранского производства «Шахед -131/136». Кроме того, сообщалось, что Иран поставил России большое количество боеприпасов, а также собирается отправлять баллистические ракеты «Фатех-110» и «Зульфикар», дальность которых составляет 300 и 700 километров соответственно.

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