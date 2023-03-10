Курс евро впервые за 11 месяцев превысил 81 рубль

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 81 рубль.

Это произошло впервые с 22 апреля 2022 года. С начала дня евро вырос более чем на 80 копеек.

Доллар торгуется на уровне чуть выше 76 рублей.

Рубль последовательно слабеет по отношению к основным валютам, начиная с декабря. За три зимних месяца российская валюта подешевела к доллару и евро более чем на 20%.

Основной фундаментальной причиной удешевления рубля аналитики называют сокращение экспортной выручки из-за санкционных ограничений.

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