Журналисты-расследователи выяснили, что у сотрудников госкомпаний и чиновников в России стали забирать загранпаспорта

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину часть сотрудников российских госкомпаний и чиновников попросили «сдать на хранение» загранпаспорта, выяснила «Система» — расследовательский проект, созданный журналистами «Настоящего времени» и «Радио Свобода».

Об изъятии паспортов рассказали журналистам несколько источников, в том числе представитель руководства одной из госкомпаний, чиновник регионального правительства и менеджер туристической компании.

По словам источников, в некоторых случаях речь идет о том, чтобы отдать документ на хранение ФСБ, в некоторых — в специальный отдел по месту работы. Тем, кто этого не сделает, предлагают уволиться, утверждает источник «Системы», знакомый с внутренними распоряжениями одной из госкомпаний.

Также собеседники «Системы» рассказали, что в некоторых случаях сотрудники ФСБ намекают, что в случае отказа сдать паспорт документ могут каким-то образом «аннулировать», хотя о случаях, когда такая угроза воплощалась бы в жизнь, неизвестно.

При этом источники «Системы» говорят, что единого распоряжения о сдаче загранпаспортов нет. В некоторых структурах сотрудникам просто настоятельно советуют избегать отдыха за границей, в других — сотрудники, имеющие доступ к гостайне, знают, что руководство не подпишет заявление на отпуск за пределами страны. Также, по словам источников, в ряде госорганов есть список «разрешенных» для поездок стран, в который входят, например государства, состоящие в или ОДКБ.

Действующие российские законы и нормативы, отмечает «Система», позволяют ограничивать выезд чиновникам и сотрудникам госкомпаний, а также изымать у них загранпаспорта, если у них есть доступ к гостайне. Кроме того, ограничения на выезд за рубеж законодательно прописаны для военнослужащих и проходящих альтернативную службу, а также для действующих и бывших сотрудников ФСБ в течение пяти лет после увольнения.

Правила выезда за рубеж для госслужащих и чиновников начали ужесточать в 2014 году, после аннексии Крыма. Тогда ограничения коснулись в основном сотрудников правоохранительных органов и судей, им, в частности, рекомендовалось не посещать «недружественные страны».

В начале 2023 года в российских СМИ широко обсуждался отдых за рубежом депутата Курской областной думы Максима Васильева и депутата Законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко. На этом фоне Госдума приняла поправки к регламенту, обязав депутатов уведомлять о планируемых поездках за границу, если речь не идет о командировках.

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