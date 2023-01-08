Курский депутат записал новогоднее видео на пляже в Мексике. Власти требуют его уволить. Сам он говорит, что ролик слил «представитель Западной Украины»

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что «очень зол» из-за появления в сети видео с депутатом областной думы Максимом Васильевым на пляже в Мексике.

Ролик появился в курских пабликах в канун Рождества. На видео Васильев произносит несколько фраз на испанском, выпивает алкогольный коктейль, поздравляет всех с Новым годом и желает «много денег и хорошего настроения». В соцсетях раскритиковали поведение депутата, а также его супруги Светланы Васильевой, которая, как утверждается, тоже была с мужем на отдыхе в Мексике.

«Так же, как и тысячи моих земляков, возмущен видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной Думы Максим Васильев. Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников, — написал Старовойт в своем телеграм-канале. — Надеюсь, что этичность его поведения оценит соответствующая комиссия областной Думы. Обязательно поговорим с ним и со стороны правительства Курской области. Со своей стороны считаю такое поведение неуместным, независимо от принадлежности к партии. Отдельно хочется узнать, как относится к поведению Максима его супруга, действующий депутат от „Единой России“. Надеюсь, она расскажет это на комиссии организационно-кадровой работы партии».

Поведением депутата также возмутился секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «В то время как вся страна работает на фронт, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов. В то время, как жители приграничной Курской области подвергаются обстрелам, некоторые „народные избранники“ позволяют себе „греть булки“ на теплых заграничных курортах, попивая пивко и записывая неуместные видео. Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — написал он в телеграме.

Турчак предложил супругам Васильевым сложить депутатские полномочия по собственному желанию.

Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: , «пинок Старовойта» или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют.

Сам Максим Васильев заявил, что его видео было постановочным, не предназначалось для публикации и попало в сеть из-за «представителя Западной Украины, с которым они дружили до ».

«Критику в свой адрес считаю необоснованной и раздутой. Видео было постановочное для моих близких, я специально купил эту шляпу и рубашку в мексиканском стиле и выучил пару фраз на испанском», — сказал он в комментарии изданию «Подъем». По его словам, в Мексику он поехал к родственникам мужа сестры. «Ролик я снимал для них, ну и отправил в Курск друзьям», — добавил Васильев.