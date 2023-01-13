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Снижение числа жителей России с доходом ниже черты бедности, о котором отчитался Росстат, связано, в числе прочего, с выплатами участникам войны с Украиной, включая компенсации членам семей убитых, пишет Bloomberg.

В статье пересказывается сюжет «России 1» о жителе Саратовской области Алексее Малове, который получил выплату за погибшего в Украине сына и купил автомобиль Lada Granta. Первая поездка на новой машине, говорилось в сюжете, была на кладбище, где похоронен сын.

Российские власти, напоминает Bloomberg, выплачивают семьям погибших компенсацию в несколько миллионов рублей, позволяющую, например, приобрести жилье в большинстве регионов России. Крупные компенсации также получают раненые, а мобилизованные получают единовременную выплату, зачастую превышающую их средний годовой доход.

Подобные выплаты, считают авторы статьи в Bloomberg, повлияли на то, что в третьем квартале 2022 года (более свежих данных пока нет) число проживающих ниже черты бедности в России сократилось на 2,3 миллиона человек, до 15,3 миллиона человек. Черта бедности в России в третьем квартале 2022 года была установлена на уровне 13 688 рублей в месяц.

Именно в группе беднейших жителей России, отмечает Bloomberg, рост доходов в 2022 году оказался в два раза выше инфляции.

Bloomberg цитирует профессора географического факультета МГУ регионалиста Наталью Зубаревич, указывающую, что «люди часто идут на войну из-за бедности», видя в этом способ освободиться от финансовых трудностей.

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Если верить официальной статистике, то ни война, ни санкции не увеличили число бедных россиян. Как это возможно? И что на самом деле происходит с бедностью в России? Выпуск рассылки Kit на «Медузе»

Подробнее об этом на «Медузе»

Если верить официальной статистике, то ни война, ни санкции не увеличили число бедных россиян. Как это возможно? И что на самом деле происходит с бедностью в России? Выпуск рассылки Kit на «Медузе»