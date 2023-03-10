Росстат отчитался о снижении уровня бедности до исторического минимума. Это может быть связано с выплатами (в том числе посмертными) участникам войны
Численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2022 года составила 15,3 миллиона человек (10,5% населения).
Как отмечает «Интерфакс», число людей ниже уровня бедности оказалось на историческом минимуме. До этого минимальный уровень бедности был зафиксирован в 2012 году (10,7%), затем он рос три года подряд, а после этого снова начал снижаться.
Годом ранее за чертой бедности жили 16 миллионов человек (11%).
В январе Bloomberg предполагал, что снижение уровня бедности в России может быть связано в том числе с выплатами участникам войны с Украиной, включая компенсации членам семей убитых. Так, в соответствии с законодательством, семья погибшего военнослужащего имеет право на получение пяти миллионов рублей.
В конце 2021 года Минтруд изменил методику, по которой определяется уровень бедности, отвязав его от прожиточного минимума. Это сразу же привело к резкому уменьшению числа тех, кого государство считает бедными.
Президент РФ Владимир Путин в 2018 году требовал снизить уровень бедности к 2024 году в стране в два раза — до 6,7%. Два года спустя сроки достижения этого показателя были передвинуты на 2030 год.