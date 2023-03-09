Война Триста семьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

В региональном управлении сил теробороны «Север» ВСУ сообщили, что военнослужащий, чей расстрел попал на видео, — это Александр Мациевский. Это имя ранее называл журналист Юрий Бутусов.

По данным управления, 30 декабря 2022 года Мациевский вместе с четырьмя сослуживцами вступил в бой с превосходящими силами россиян под Соледаром. С ними пропала связь, а подкрепление не могло подойти из-за плотного огня.

Дальнейшие подробности этого боя неизвестны: в частности, как именно Мациевский оказался в плену. Его сослуживцы либо погибли, либо пропали без вести. Александра Мациевского узнали его мать, сын и другие военнослужащие теробороны.

Телеканал «Суспильне» опубликовал короткое видеоинтервью матери погибшего военнослужащего.

Ранее в ВСУ называли другое имя расстрелянного военнопленного. Предполагалось, что на видео — Тимофей Шадура, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, который пропал без вести 3 февраля 2023 года.

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