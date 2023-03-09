Война Триста семьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Россия нанесла массированный удар по Украине. Повреждения получили жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
- Полностью обесточена Запорожская АЭС.
- ВСУ назвали имя военного, чей расстрел попал на видео, — это Александр Мациевский.
Херсон подвергся обстрелу, сообщил первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский.
«Прилеты по центральной части города, будьте осторожны!» — написал он в телеграме.
Российские войска во время массированного ракетного удара по Украине ночью и утром 9 марта одновременно запустили шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщил в эфире украинского ТВ представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Не помню раньше, чтобы такое было», — сказал Игнат.
В Донецкой области за минувшие сутки погибли два человека, четверо получили ранения, сообщил глава областной администрации Павел Кириленко.
«Один человек ранен в Бахмуте, известно о как минимум трех поврежденных домах — город фактически разрушен до основания. В Часовом Яру есть попадание по территории предприятия и в жилой квартал — поврежден дом, без жертв», — сказал Кириленко.
Харьков остался без света, воды и тепла
Весь Харьков остался без света, сообщил представитель «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко, пишет «РБК-Украина»
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в городе из-за российского удара нет водоснабжения и отопления.
В Харьковской области электричество частично появилось в Лозовской, Нововодолажской и Первомайской громадах.
Рэпер Птаха (Давид Нуриев), который, как утверждается, накануне попал под обстрел в самопровозглашенной ДНР, не выходит на связь. Об этом российскому телеканалу «360» сообщила PR-директор артиста Марина Евстифеева.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о второй за утро атаке на регион.
«Системой ПВО Вооруженных сил РФ в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолетного типа. Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в соцсетях.
Ранее губернатор заявил, что ВСУ якобы обстреляли деревню Раковка в Климовском районе.
В Житомирской области из-за атаки дронов-камикадзе поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава обладминистрации Виталий Бунечко.
«Без энергоснабжения почти 150 тысяч абонентов. Энергетикам удалось оживить объекты критической инфраструктуры области. Они смогут начать переключение потребителей на резервные линии питания, как только будет ликвидирован пожар. Жертв и пострадавших предварительно нет!» — сообщил глава региона.
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По последним данным, пять человек погибли из-за ракетного удара по жилому кварталу в Золочевской общине Львовской области, заявил глава областной администрации Максим Козицкий.
В Киеве и области частично отменили экстренные отключения электричества, сообщили в компании ДТЭК.
Из-за перегрузки одной из линий экстренные отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов Киева.
В Днепропетровской области, по данным компании, также отменили экстренные отключени.
В Одесской области, частично обесточенной во время массированного удара, устраняют последствия обстрела.
Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что из-за массированного ракетного удара повреждены объекты критической инфраструктуры в Харькове и области. По словам Синегубова, регион обстреляли ракетами С-300.
В поселке Песочин Харьковского района две пожилых женщины получили ранения из-за попадания ракеты во двор частного дома. В поселке Слобожанское Чугуевского района ракета повредила теплицы овощной фабрики.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Россия наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За минувшие сутки украинские военные отбили более 110 атак.
- Россия продолжает наносить удары, обстреливать из артиллерии гражданские объекты и дома мирных жителей, пытается уничтожить критическую инфраструктуру Украины. За минувшие сутки ВС РФ нанесли 25 авиационных, 2 ракетных удара, а также совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования наступательных группировок не обнаружено.
- На Купянском и Лиманском направлениях российские силы безуспешно наступали в направлении населенных пунктов Гряниковка, Спорное и Белогоровка. ВС РФ обстреляли из артиллерии 15 населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
- На Бахмутском направлении российские силы не прекращают штурм Бахмута. Украинские военные отбили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Ивановское, Александро-Шультино и Бахмут. Под обстрел попали более 10 населенных пунктов Донецкой области.
- На Авдеевском и Шахтерском направлениях российские силы безуспешно наступали в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Марьинка и Угледар Донецкой области. Под обстрелом — 20 населенных пунктов Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях российские войска обороняются. Под обстрелом оказались более 30 населенных пунктов Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- По предварительной информации вооруженные силы РФ использовали почти весь запас артиллерийских боеприпасов со складов в центральной части России. Теперь на фронт перемещают боеприпасы со складов, размещенных в других регионах России. Стоит ожидать дефицит снарядов в артиллерийских подразделениях армии РФ в течение ближайших двух-трех месяцев.
- Авиация Украины за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса.
- Ракетные и артиллерийские подразделения поразили два района сосредоточения личного состава и один командный пункт россиян.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в результате российского удара есть попадания в два объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе. По его словам, никто не пострадал.
Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что из-за российского удара в регионе погиб один человек, двое пострадали.
По его словам, есть попадания в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах. Серьезные повреждения получили объекты энергетики и промышленные предприятия.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что ВСУ утром 9 марта обстреляли деревню Раковка в приграничном Климовском районе.
По словам губернатора, снарядом повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Пострадавших нет.
В Киеве нет отопления у 40% потребителей
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. «После ракетной атаки, в связи с экстренными отключениями электроэнергии, 40% потребителей столицы сейчас без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме», — сообщил он.
Три тепловых электростанции получили повреждения из-за ракетного удара, сообщила энергетическая компания ДТЭК.
«В результате обстрелов было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий», — рассказали в компании.
В Харькове не работает метро из-за отключения света
Также в городе перестали ходить троллейбусы и трамваи. Вместо них на маршруты вывели автобусы.
Из-за массированного ракетного удара в Житомирской, Харьковской и Одесской областях экстренно отключили электричество.
Системы ПВО на юге Украины сбили 18 ракет и один беспилотник, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на оперативное командование «Юг». Всего, по данным командования, российские силы провели атаки в две волны и пытались отвлекать украинскую ПВО.
Российские силы запускали ракеты Х-22, Х-101, Х-59 и «Калибры», атакуя объекты критической инфраструктуры, сообщили в командовании.
В Золочевской общине Львовской области из-за ракетного удара погибли четыре человека, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.
По его словам, ракета упала в жилом квартале, начался пожар, уничтоживший три жилых дома. Огонь потушили. На данный момент известно о четырех погибших — это двое мужчин и две женщины.
Спасатели разбирают завалы, под которыми могут оставаться люди.
Киев после массированного ракетного удара
В региональном управлении сил теробороны «Север» ВСУ сообщили, что военнослужащий, чей расстрел попал на видео, — это Александр Мациевский. Это имя ранее называл журналист Юрий Бутусов.
По данным управления, 30 декабря 2022 года Мациевский вместе с четырьмя сослуживцами вступил в бой с превосходящими силами россиян под Соледаром. С ними пропала связь, а подкрепление не могло подойти из-за плотного огня.
Дальнейшие подробности этого боя неизвестны: в частности, как именно Мациевский оказался в плену. Его сослуживцы либо погибли, либо пропали без вести. Александра Мациевского узнали его мать, сын и другие военнослужащие теробороны.
Телеканал «Суспильне» опубликовал короткое видеоинтервью матери погибшего военнослужащего.
Ранее в ВСУ называли другое имя расстрелянного военнопленного. Предполагалось, что на видео — Тимофей Шадура, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, который пропал без вести 3 февраля 2023 года.
Украинская компания «Энергоатом» сообщила, что в результате российских ударов утром 9 марта полностью обесточена Запорожская АЭС.
Компания «Укрзалізниця» («Украинская железная дорога») информирует, что задерживаются не менее 15 поездов.
По данным главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, российские военные нанесли около 15 ударов по Харькову и региону, целясь по объектам критической инфраструктуры. По предварительным данным, есть попадание в частный жилом дом. О пострадавших не сообщалось.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Голосеевском и Святошинском районах. В результате пострадали два человека и загорелись автомобили во дворе одного из жилых домов.
Глава военной администрации Одесской области Максим Марченко рассказал, что в ходе российского обстрела повреждены жилые дома и один объект энергетической инфраструктуры.
В ряде регионов в связи с ракетной атакой превентивно отключили электричество.
Ранним утром 9 марта российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Воздушная тревога объявлялась по всей территории страны.
Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Житомире, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Во многих регионах сработали системы ПВО.
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