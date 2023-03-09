В Карелии 18-летнего студента арестовали по обвинению в «подстрекательстве к госизмене»

В Карелии суд арестовал на два месяца 18-летнего студента Андрея Васюренко по обвинению в «подстрекательстве к госизмене» из-за призывов переходить на сторону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет РБК со ссылкой на результаты проверки, проведенной МВД перед возбуждением дела, Васюренко «сформировал убеждение», что следует помешать достижению Россией целей в Украине. С мая по ноябрь 2022 года он якобы пытался склонять граждан к «совершению государственной измены путем перехода на сторону противника, а именно к участию в составе сил (войск) Украины».

Васюренко предъявлены обвинения по части 1 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению), части 4 статьи 33 УК РФ (подстрекательство) и статье 275 УК РФ (государственная измена).

РБК также пишет, что Васюренко, по версии правоохранительных органов, «придерживается националистических взглядов» и является сторонником независимости Карелии.

Васюренко учится в Речном училище (Беломорско-Онежский филиал университета морского и речного флота имени Адмирала Макарова) в Петрозаводске, уточняет ТАСС.

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