Иркутских мобилизованных, которые трижды просили Путина перевести их из штурмовых подразделений, все-таки отправили на штурм

Иркутских мобилизованных, которые трижды обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть их из штурмовых подразделений в тероборону, отправили на штурм укрепрайона в районе города Авдеевка в Донецкой области. Об этом изданию «Люди Байкала» сообщили сами мобилизованные, а также их родственники.

«Отправили первый и второй батальон. Мы ждали перевода [в тероборону], но нас никуда не переводят», — цитирует издание одного из мобилизованных.

С начала февраля мобилизованные из Иркутской области, записанные в 1439-й полк, обнародовали три обращения к российским властям, в том числе к президенту Владимиру Путину. Они заявили, что их незаконно передали в подчинение первой Славянской бригаде самопровозглашенной ДНР, где из них сформировали штурмовые подразделения и отправляют «на убой».

«Когда у нас нет возможности выполнить приказ, поступают угрозы расправой. Пример: «поедете по статье за дезертирство, у вас будут неприятности с комендатурой и военной полицией, мы расформируем вас по два человека и отправим в наступление, из которого вы не вернетесь», — говорилось в одном из обращений.

26 февраля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что обратился за разъяснениями в военную прокуратуру, и пообещал, что в ближайшее время иркутских мобилизованных переведут на новое место службы.

В начале февраля 2023 года похожее обращение записали мобилизованные из Тувы. Они пожаловались на избиения и угрозы со стороны военных из самопровозглашенной ДНР. Глава Тувы Владислав Ховалыг пообещал разобраться с ситуацией. Позднее он заявил, что Минобороны согласилось перевести мобилизованных из Тувы в 55-ю бригаду ВС РФ, но предупредил, что «переход в расположение другой войсковой части — дело небыстрое».

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