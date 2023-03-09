Россия снова обстреляла Киев, Одессу, Харьков и другие города Украины Главком ВСУ сообщил, что была выпущена 81 ракета. Погибли шесть человек

Последствия ракетного удара по Киеву, 9 марта 2023 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

В ночь на 9 марта российские военные нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Воздушную тревогу объявляли по всей территории страны. Местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Житомире, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Во многих регионах сработали системы ПВО.

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По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, российские военные осуществили как минимум 81 ракетный пуск, использовав в том числе 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 20 крылатых ракет морского базирования «Калибр», шесть крылатых ракет воздушного базирования X-22, шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал», восемь управляемых авиационных ракет Х-31П/X-59, 13 зенитных управляемых ракет С-300. Также были запущены восемь иранских ударных дронов «Shahed-136/131».

Украинским военным удалось уничтожить 34 из 48 крылатых ракет (Х-101/Х-555, «Калибр») и четыре беспилотника, рассказал Залужный. Также, по его словам, восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 в результате организованного противодействия не достигли своих целей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Голосеевском и Святошинском районах. В результате загорелись автомобили во дворе одного из жилых домов. Два человека были госпитализированы.

В Золочевской общине Львовской области из-за ракетного удара погибли пять человек, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий. По его словам, ракета упала в жилом квартале, после чего начался пожар, уничтоживший три жилых дома.

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что ракетным обстрелам подверглись Днепровский, Павлоградский, Криворожский и Никопольский районы. В результате зафиксированы «серьезные разрушения» на объектах энергетической инфраструктуры и промышленных предприятиях. Погиб один человек и еще двое получили ранения, добавил он.

По данным главы Харьковской военной администрации Олега Синегубова, российские военные нанесли по меньшей мере 15 ударов ракетами С-300 по Харькову и области. В результате повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры. В поселке Песочин ракета повредила несколько жилых домов, ранения получили две пожилые женщины.

Глава военной администрации Одесской области Максим Марченко сообщил, что в ходе российского обстрела повреждены жилые дома и один объект энергетической инфраструктуры. Глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в результате российского удара есть попадания в два объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе.

Спасатели несут тело погибшего после ракетного удара в Львовской области, 9 марта 2023 года Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Lviv region / Reuters / Scanpix / LETA

В энергетической компании ДТЭК заявили, что из-за российского ракетного удара 9 марта получили повреждения три тепловых электростанции. «Энергоатом» сообщил, что в результате российских ударов утром 9 марта полностью обесточена Запорожская АЭС. Компания «Укрзалізниця» («Украинская железная дорога») проинформировала о задержке как минимум 15 поездов.

Во многих регионах из-за обстрелов стали превентивно отключать электроэнергию. Виталий Кличко сообщил, что в Киеве без отопления остались 40% потребителей. Харьков полностью остался без света, воды и тепла, в городе перестали ходить троллейбусы и трамваи, а также не работает метрополитен. В Житомирской области без электроснабжения остались почти 150 тысяч абонентов, сообщил глава обладминистрации Виталий Бунечко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные вернулись «к своей жалкой тактике». «Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным, — написал Зеленский в соцсетях. — Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное не пройдет».

Минобороны РФ назвало обстрелы 9 марта «массированным ударом возмездия» в ответ на «террористические акции» в Брянской области, организованные 2 марта «киевским режимом». «Высокоточным оружием поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — заявил на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. — В результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов».

2 марта власти Брянской области объявили, что в села Любечане и Сушаны приграничного Климовского района проникла «украинская диверсионно-разведывательная группа». В ФСБ заявили, что «выдавили» противника на территорию Украины, где по нему нанесли «массированный артиллерийский удар». Ответственность за акцию на себя взяла группировка «Русский добровольческий корпус», которая утверждает, что воюет в составе ВСУ. В офисе президента Украины причастность к произошедшему в Брянской области отрицали.

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